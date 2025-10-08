El presidente del Trabzonspor sobre Mendy y Cham: «Si se hubieran ido a Rusia, habríamos ingresado 30 millones de euros»

Matías Almeyda ha conseguido construir en poco tiempo en el Sevilla FC un equipo con una idea de juego clara basada en los contragolpes y en la intensidad de sus jugadores. Una de las piezas clave del técnico argentino es Batista Mendy. ... El centrocampista francés de 25 años se ha adaptado a la perfección al puesto de pivote. Como ancla del equipo, está aportando músculo a la medular, recuperando balones e iniciando las contras de los sevillistas a gran velocidad.

Tras un mes de su cesión, y viendo el nivel que está mostrando en la capital andaluza, los dirigentes del Trabzonspor ya se están acordando de él. Ertuğrul Doğan, presidente del club, ha reconocido al diario turco Taka Gazete que lamentan no haberlo vendido el pasado verano junto a su compañero Muhammed Cham a la liga rusa: «Si se hubieran ido a Rusia, habríamos ingresado 30 millones de euros».

Doğan también señala que las operaciones no pudieron concretarse porque fueron los propios futbolistas los que se negaron a aceptar las propuestas rusas: «No quisieron ir a ese país. Y nosotros, llegado cierto punto, no podíamos obligarlos a ir», manifestó el presidente del Trabzonspor.

Batista Mendy llegó al Sevilla cedido por el club turco el pasado 1 de septiembre, con un coste aproximado de 250.000 euros por la cesión y una opción de compra por siete millones de euros. No es de extrañar que desde la ciudad de Trebisonda se puedan arrepentir a final de temporada de haber puesto esa cifra, dado el rendimiento que está dando el futbolista galo en el club hispalense.