El presidente del Trabzonspor sobre Mendy y Cham: «Si se hubieran ido a Rusia, habríamos ingresado 30 millones de euros»

El máximo mandatario del club turco reconoce que fueron los futbolistas los que rechazaron las opciones rusas

Januzaj, Alfon y los internacionales, las ausencias en el entrenamiento

Batista Mendy disputa un balón con Dani Olmo en el último Sevilla - Barcelona
Fede Tozzo

Matías Almeyda ha conseguido construir en poco tiempo en el Sevilla FC un equipo con una idea de juego clara basada en los contragolpes y en la intensidad de sus jugadores. Una de las piezas clave del técnico argentino es Batista Mendy. ... El centrocampista francés de 25 años se ha adaptado a la perfección al puesto de pivote. Como ancla del equipo, está aportando músculo a la medular, recuperando balones e iniciando las contras de los sevillistas a gran velocidad.

