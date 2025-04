El presidente de Las Palmas lamenta la salida de García Pimienta del Sevilla: «Es triste que no haya podido seguir»

El Sevilla decidió prescindir de García Pimienta tras la derrota sufrida en Mestalla ante el Valencia el pasado Viernes de Dolores (1-0). El equipo nervionense había acumulado cuatro derrotas de manera consecutiva y el consejo de administración presidido por Del Nido Carrasco decidió el Domingo de Ramos anunciar que despedía a García Pimienta antes de confirmar el regreso de Joaquín Caparrós, que vivirá así su cuarta etapa en el banquillo sevillista. En la presentación del utrerano, tanto Del Nido Carrasco como Víctor Orta admitieron que fue un error renovar a García Pimienta y que los resultados han sido los que han provocado que se haya optado por cambiar de técnico. Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, se ha pronunciado sobre el cambio de técnico en el club nervionense.

«Le llamé y es triste que no haya podido seguir en el club haciendo el trabajo que tenía en mente.Es muy complicado valorar a un entrenador del estilo de García Pimienta en apenas unos meses. Su trabajo lleva un tiempo y un margen que, si no tienes la paciencia de mantener, su trayectoria no puede dar los frutos que todos entendemos que podía dar. En el fútbol estamos sujetos a este tipo de decisiones. Ahora, vendrá dentro de unas semanas aquí y seguro que nos juntaremos para comer y seguiremos hablando», señaló este lunes en un acto.

García Pimienta dirigió a la UD Las Palmas durante 105 partidos en los que logró un ascenso a Primera y la posterior permanencia en la máxima categoría del fútbol español antes de marcharse al Sevilla. Miguel Ángel Ramírez mantiene abierta la puerta a un posible regreso del técnico catalán al cuadro canario: «Ojalá que algún día vuelva a ser entrenador de la UD Las Palmas. Me quedan muchos años como presidente, llevo 20 y todavía me quedan muchos. Algún día debería ser posible su vuelta como entrenador de Las Palmas».