La predisposición de Pedrosa para salir del Sevilla FC

La situación de Adrià Pedrosa en el Sevilla FC parece tener fecha de caducidad. El lateral catalán ya sabe que no cuenta para Matías Almeyda, quien tras la llegada de Gabriel Suazo como agente libre ha completado tal demarcación. ... El chileno está cuajando grandes actuaciones desde su llegada hace escasas semanas, así como el canterano del Sevilla Atlético Oso, jugador que parece que ha adelantado al barcelonés en la lucha por el puesto. De hecho, desde hace tiempo se le busca salida al ex del Espanyol, aunque por el momento no han llegado ofertas por él.

En cuanto a la predisposición del zaguero, ya ha informado a la entidad sevillista y a su agente que quiere buscar un nuevo destino para contar con los minutos de los que carecerá si continúa vistiendo la elástica blanquirroja, tal y como informó Muchodeporte. Por el momento, se está explorando el mercado en busca de ofertas, aunque de no llegar ninguna que sea tentadora, ni jugador ni club regalarán nada, pues tiene contrato en vigor hasta 2028. El Sevilla le ve como un descarte pero no le malvenderá, pues la situación actual del club tampoco permite dejar escapar dinero por ningún futbolista, así como el nacido en Barcelona tampoco renunciará a su salario. Durante la pretemporada ya se han visto algunos amagos de que Matías Almeyda no ve en el zaguero español una opción viable para afrontar la temporada, y es que no ha dispuesto de excesivos minutos sobre el campo, quedando incluso por detrás de Oso. En el duelo ante el Schalke en Alemania, de hecho, el azuleño situó a Souza como titular y posteriormente le sustituyó por Oso, dejando a Pedrosa en el banquillo hasta los momentos finales del partido, cuando adelantó la posición del canterano y le cedió el lateral izquierdo al catalán. El detalle de querer abandonar la entidad y no aferrarse a permanecer en el club a expensas de que no cuenta para el técnico ha sido un detalle que han agradecido desde el Sevilla FC, pues en estos momentos hay una serie de futbolistas que suponen una losa por su actitud reacia a marcharse o por el alto coste que conllevan, siendo el caso de Januzaj o Rafa Mir.

Sevilla FC