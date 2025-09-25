La posible vuelta de Monchi al Sevilla FC junto a la tercera vía: «Antonio Lappí es amigo mío y Fede Quintero es mi hermano»

La salida de Monchi del Aston Villa vuelve a abrir viejos recuerdos y también algunas heridas por el Sánchez-Pizjuán. Porque es imposible olvidar el paso de una de las personas con mayor relevancia en la historia moderna del Sevilla y su opinión sobre los temas de actualidad del equipo de Nervión es siempre certera, sin guardarse nada. Monchi ahora encara un nuevo proyecto como presidente del CD San Fernando 1940, el club de su tierra y el que siempre ha estado ligado. «Quiero al Sevilla y al San Fernando igual, esto es como si fueran los hijos», afirmaba. «El San Fernando es una motivación para el resto de mi vida», añadía.

No es el isleño hombre de cerrarse puertas en su vida profesional. Y menos lo hará con el Sevilla FC, donde su tormentosa salida hace dos años aún le duele, pese a que lo hiciera con una nueva Europa League tatuada en su piel. De todos modos, quiere mantenerse prudentemente alejado, no interferir con los actuales profesionales al mando. «Ahora mismo, el Sevilla está en muy buenas manos, con un magnífico director deportivo y buen entrenador. Almeyda está entendiendo la idiosincrasia del club y lo que es Sevilla. Hay una involucración total del grupo con el entrenador», destacaba.

«He visto todos los partidos y tiene menos puntos que juego. El martes ante el Villarreal y en Bilbao mereció más», dijo. Su relación con Cordón siempre ha sido sobresaliente y, además, sabe el terreno que pisa. Su vuelta inminente no sería acogida por el sevillismo como una buena noticia, sino extraña por el momento y el reinicio de un nuevo proyecto. Otro asunto es que llegasen nuevos accionistas al club, siendo los conocidos como tercera vía los únicos que han intentado sentarse a negociar, sin éxito hasta la fecha.

«Antonio Lappí es amigo mío y Fede Quintero es mi hermano», respondía al ser cuestionado por las dos personas que comandan dicha alternativa de poder en el Sánchez-Pizjuán. «No sé lo que va a pasar. Tienen la capacidad, la profesionalidad y la credibilidad para afrontar un reto así. No sé lo que pasará en el futuro porque hay muchos condicionantes«, explicaba. «Los escucharía para ver lo que proponen, siempre que sea compatible con el San Fernando», resumía. La tercera vía tiene claro que Monchi es el hombre en el caso de que pudieran entrar en el Sevilla.

En la otra cara de la moneda estás las personas que provocaron su salida en el verano de 2023, justo cuando hizo las maletas rumbo al Aston Villa, donde ha permanecido un año menos de lo que había firmado. ¿Cómo es su relación con presidente y vicepresidente? «Mi relación con José María del Nido Carrasco y con Pepe Castro es buena, tuvimos un duelo, pero ese duelo pasó. Se ha abierto una relación que se perdió porque era necesario que nos separásemos», zanjó. Monchi está libre pero ocupado con el San Fernando. La alternativa de regresar al Sevilla siempre estará encima de su mesa. Con la tercera vía no tendría dudas. El tiempo dictaminará de si habrá tercera era Monchi en Nervión.