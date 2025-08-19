La plantilla sevillista lo tiene claro: «La próxima vez es muy importante empezar así desde el inicio»

El Sevilla FC arrancó este domingo su 82º campeonato liguero. El equipo de Matías Almeyda vuelve a la capital hispalense, con la sensación de haber logrado poco redito, conforme al juego ofensivo demostrado en la segunda parte. Tras una primera parte falto de ideas y sin ritmo en tres cuartos de campo, en la segunda parte los jugadores sevillistas consiguieron igualar el marcador demostrando un cambio de actitud, y gozando de un gran número de ocasiones y jugadas de peligro para darle la vuelta al partido. Sin embargo, cuando la balanza parecía que se iba a decantar por los de Nervión, el Athletic Club sentenció en una jugada de contraataque el definitivo 3-2, con un gol de Robert Navarro en el minuto 81.

Sin embargo, esos brotes verdes que aparecieron en la segunda parte, alumbran cierta esperanza en las posibilidades blanquirrojas. En esta línea, Lucien Agoumé, autor del gol del empate del Sevilla declaraba tras el partido que: «Hemos visto dos equipos. Uno en el primer tiempo y otro en el segundo, tenemos que quedarnos con lo que hemos hecho en la segunda parte. Hemos atacado, hemos metido al rival en dificultad y es lo que tenemos que seguir haciendo. Tenemos que matar al rival cuando tenemos posibilidad, como han hecho ellos», apuntaba el centrocampista.

Kike Salas fue otro de los nombres destacados del partido, aunque en este caso no de forma tan positiva: «Ha sido un partido muy duro. En la primera parte no supimos presionar bien, dejando espacios a la espalda. Me quedo con la reacción de la segunda parte, con muchas ocasiones, competido y que se nos va por una acción al final. Lo hemos dejado todo, la actitud es importante, el míster nos pide que compitamos, que lo dejemos todo. Hay que pensar en el partido que viene, en nuestro estadio, en devolver a la afición el apoyo de hoy aquí en Bilbao», concluía el de Morón de la Frontera.

Por último, otro de los protagonistas del partido, anotando uno de los goles de la jornada que supuso el germen de la remontada, Dodi Lukebakio insistió en este sentido: «El fútbol son detalles y creo que hemos demostrado una buena mentalidad en la segunda parte. Estoy muy contento por la mentalidad del equipo, estamos en el buen camino, pero creo que la próxima vez es muy importante empezar así desde el inicio. Lo más importante es que hemos mostrado que somos capaces de marcar. La próxima vez es en casa e intentaremos ganar. Estoy muy contento de ayudar al equipo, pero lo más importante es ganar», finalizaba el belga.

