La plantilla del Sevilla destaca el exigente trabajo físico: «Está siendo una pretemporada muy dura, como tiene que ser»

El plan de Matías Almeyda parece calar en el vestuario del Sevilla FC y, a falta del arranque de la competición oficial, el equipo ofrece buenas sensaciones en su preparación. Llama la atención especialmente el estado físico del plantel, circunstancia que los propios jugadores están resaltando en sus declaraciones. Los exigentes métodos de Guido Bonini comienzan a dar resultados después de que el verano pasado, según los mismos protagonistas, hubiera un déficit en este sentido con García Pimienta.

Tras la finalización del partido ante el Al-Qadsiah FC, los jugadores Nemanja Gudelj y Orjan Nyland expresaron sus sensaciones en los medios oficiales. Ambos coincidieron en destacar lo bien que está encajando el equipo ese trabajo físico y también los aspectos tácticos que está implementando Matías Almeyda. Para el serbio «tácticamente está todo muy claro con el míster, estamos trabajando muy bien. Está siendo una pretemporada muy dura, como tiene que ser, porque es lo que marca la temporada en el aspecto físico. Vamos a estar preparadísimos y eso nos da confianza. Vamos a más y queremos más, hacerlo mejor. Queda otro amistoso antes de ir a por todas en San Mamés«, apuntaba.

En la victoria en el Trofeo Puerta, tuvieron gran protagonismo las paradas de Nyland en la tanda de penaltis decisiva. El noruego, declarado MVP del partido, coincidía con Gudelj en destacar cómo se está mostrando el Sevilla de Almeyda: «En los últimos partidos se ha visto el estilo del nuevo entrenador, ganar la pelota arriba, en el campo del rival. Hemos creado muchas oportunidad gracias a ello, aunque nos ha faltado más gol. Físicamente estamos bien y nos quedan dos semanas para mejorar aún más antes del inicio«.

No son los únicos que se han expresado en esa línea. Días atrás, el delantero Akor Adams también comentaba que «yo no estuve aquí en la última pretemporada, pero puedo decir con certeza que la de este año está siendo muy intensa. Y Matías (Almeyda), como ya dije, trabaja de verdad. No te dice qué hacer y luego se sienta a mirar, sino que está involucrado en cada parte del entrenamiento. La pretemporada está siendo muy física, tanto en el gimnasio como en el campo. Muy exigente físicamente«, sentenció el nigeriano.

Más temas:

Sevilla FC