El plan de Almeyda ante la Real: la duda entre la defensa de cuatro o cinco

El Sevilla FC de Matías Almeyda quiere disipar cualquier duda que haga desequilibrar al proyecto desde este mismo viernes en San Sebastián. La sensación de desmoronamiento del equipo durante los minutos en los que el Mallorca obtuvo la remontada, ha vuelto a instaurar ... las dudas sobre la capacidad del grupo dirigido por el argentino. La sombra de las últimas tres temporadas es alargada y el entrenador es consciente de que hay aún mucho trabajo por delante, tal y como él mismo admitió tras la derrota del pasado sábado.

Si algo le había devuelto Almeyda al Sevilla es el control de las áreas. La efectividad goleadora del equipo, superior a la esperada, y la solidez defensiva, que ha mostrado antes del encuentro ante los de Arrasate (tres goles encajados en cuatro jornadas), han sido los ejes fundamentales sobre los que se han sostenido los buenos resultados sevillistas. Esos que han dado ya trece puntos en nueve jornadas. Unos datos que, para el Sevilla de los últimos tiempos, son oro.

Para ello, Almeyda ha ido variando su esquema en función del rival, colocando defensa de cuatro o de cinco. Siendo la presencia de César Azpilicueta el denominador común que ha tenido este muro defensivo desde la jornada 4, es decir, desde que el jugador fue inscrito. Hasta siete centrales diferentes ha probado el técnico, pero el navarro ha sido el que ha traído al grupo la autoridad y el oficio a una línea que desde hace tiempo es, quizá, demasiado joven. De ahí que haya sido titular indiscutible jornada tras jornada, ya fuera acompañado de dos centrales o en línea de cuatro defensas.

Una lesión conflictiva

Ante la Real Sociedad, el líder de la zaga sevillista no podrá estar, ya que cuenta con una lesión en el aductor que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego hasta, probablemente, después del parón de noviembre. Una baja que, unida a la Batista Mendy, hace mella en el esquema de Almeyda.

Sin el navarro, el equipo se resintió ante el Mallorca en Nervión. Arrasate decidió en la segunda mitad colocar a dos delanteros con la entrada de Mateo Joseph y esto obligó a Marcao y Ramón Martínez a ir hombre a hombre, ya que Almeyda decidió no cambiar su esquema defensivo, como suele hacer habitualmente ante estos casos. El resultado fue una remontada perpetrada en diez minutos por los bermellones ante la ineficacia defensiva local.

Después de esto, el técnico sevillista tendrá que estudiar a fondo el plan para San Sebastián. Kike Salas, Fabio Cardoso, Ramón Martínez y Marcao son los centrales sanos con los que cuenta actualmente el entrenador. Se esperaba la posible recuperación de Nianzou, pero finalmente parece que el francés no va a llegar a tiempo para viajar este jueves.

También está entrenando esta semana con el primer equipo Castrín, el cual estuvo presente en las tres primeras jornadas del curso ante la necesidad de efectivos. Las prestaciones del canterano superaron las expectativas del técnico y no sería de extrañar que contara con él ante la Real Sociedad. En cambio, Ramón Martínez, que salió por Azpilicueta el sábado pasado, no cuajó un buen encuentro y es posible que sea uno de los que parta desde el banquillo en Anoeta.

Línea de tres

Visto lo visto, lo más probable es que Almeyda opte por arropar más a Odysseas Vlachodimos con una línea de tres centrales, sobre todo ante la ausencia de Azpilicueta y la incapacidad del grupo a la hora de detener a su rival antes de que éste se encuentre dentro del área.

«Jugamos con línea de tres cuando los rivales juegan con dos delanteros» Matías Almeyda Técnico del Sevilla

Él mismo explicó su criterio a la hora de variar de sistema tras la victoria ante el Barcelona hace un par de semanas: «Nosotros jugamos con línea de tres cuando hemos enfrentado a rivales que juegan con dos delanteros. Como todavía siento que no están asentados nuestros movimientos, lo aseguraba de esa manera».

Otro condicionante con el que tiene que jugar el 'Pelado' es la baja de Mendy, otro indiscutible en su once. La realidad es que, mirando al banquillo, Gudelj es el que tiene todas las papeletas compradas para sustituir al francés. El serbio no ha arrancado la temporada muy fino y su no renovación sobrevuela por su cabeza, pero es el candidato principal por delante de Manu Bueno y de la incógnita que es actualmente Joan Jordán.

Gudelj es el principal candidato para suplir la baja de Mendy, que estará fuera entre dos o tres semanas

El catalán se ausentó de los primeros entrenamientos de la semana por un proceso gripal. No obstante, el centrocampista ya tiene el visto bueno de los servicios médicos del club para poder disfrutar de sus primeros minutos este curso. Cabe recordar que Jordán se operó este verano de una hernia, que lo ha mantenido apartado de los terrenos de juego hasta ahora.

A pesar de sus molestias físicas el pasado curso, pudo disputar 27 partidos entre LaLiga y la Copa del Rey con la elástica del Deportivo Alavés. Su rendimiento, cinco goles y dos asistencias, no fue nada desdeñable teniendo en cuenta de dónde partía. Ahora, Jordán ha vuelto a poner el contador a cero y su rendimiento en este Sevilla es una 'x' sin resolver.

Almeyda se ha distinguido por recuperar a jugadores que ya parecían defenestrados y la realidad es que le vendría de perlas un futbolista que sea capaz de controlar el juego desde la medular. Un perfil que Cordón no pudo traer en verano tras la operación frustrada de Amrabat, pero que el parche podría estar en la propia casa si Jordán es capaz de ganarse una oportunidad.