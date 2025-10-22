Suscríbete a
El plan de Almeyda ante la Real: la duda entre la defensa de cuatro o cinco

Sin Azpilicueta, el argentino estudia la reorganización de su esquema de cara a Anoeta

Jordán, recién salido de una gripe, está disponible para cubrir la necesidad de controlar el juego desde la medular

Alfon se une al grupo y Almeyda espera a Nianzou

Manuel Gómez
Candela Vázquez

El Sevilla FC de Matías Almeyda quiere disipar cualquier duda que haga desequilibrar al proyecto desde este mismo viernes en San Sebastián. La sensación de desmoronamiento del equipo durante los minutos en los que el Mallorca obtuvo la remontada, ha vuelto a instaurar ... las dudas sobre la capacidad del grupo dirigido por el argentino. La sombra de las últimas tres temporadas es alargada y el entrenador es consciente de que hay aún mucho trabajo por delante, tal y como él mismo admitió tras la derrota del pasado sábado.

