Pésame del Sevilla FC por la muerte del exconsejero José Ramón Cisneros Marco

José Ramón Cisneros Marco, exdirectivo del Sevilla FC, ha muerto a los 73 años. Hijo del expresidente José Ramón Cisneros Palacios, que le da nombre a la ciudad deportiva de la carretera de Utrera, y hermano de Óscar Cisneros y tío de Enrique de la Cerda Cisneros, exconsejeros, la vinculación de Mon Cisneros con el sevillismo era ampliamente conocida.

El club ha emitido un mensaje a través de sus perfiles en redes sociales, entre ellos X, en los que expresa su pesar por esta muerte. «El Sevilla FC quiere trasladar su pésame por la muerte de José Ramón Cisneros Marco, exconsejero del club y gran sevillista, a toda su familia y allegados. Descanse en paz».

José Ramón Cisneros Marco estuvo especialmente vinculado al Sevilla en la etapa de Luis Cuervas como presidente, desde finales de los 80 y principios de los 90. Fue secretario de esa junta directiva e intervino decisivamente en el fichaje de Rinat Dassaev por el conjunto de Nervión.

El responso por el eterno descanso de su alma tendrá lugar en el Tanatorio de la SE-30 este domingo a las 11.00.

