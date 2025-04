Las 'perlas' de la junta de accionistas del Sevilla FC

La Junta General de Accionistas del Sevilla FC 2023 ha dejado para el recuerdo uno de los episodios más tristes de la historia reciente del club blanquirrojo. La evidente ruptura que hay en el seno del accionariado, con un bando liderado por el actual consejo de administración y el otro por José María del Nido Benavente, derivó en situaciones muy tensas que alcanzaron el clímax en el tramo final de la asamblea sevillista. Bien es cierto que el grueso de la junta de accionistas se desarrolló con cierta normalidad y con la densidad que conlleva este tipo de encuentros.

Del Nido Benavente arrancó fuerte cuando mostró sus primeras quejas sobre la forma de actuar del consejo sobre un informe económico que solicitó y que, según el expresidente, le hicieron llegar «dos horas antes» de arrancar el cónclave. No obstante, el tono se relajó y hubo pocas salidas de tono hasta que llegaron los ruegos y preguntas, ya de madrugada, en la que hubo traca final.

«Parece un fregadero»

Durante el grueso de la asamblea se produjeron pocas salidas de tono, a excepción de cuando Del Nido Benavente cargó duramente contra el anteproyecto del nuevo Sánchez-Pizjuán, que había presentado previamente su hijo. Así, el expresidente afirmó que el nuevo estadio era «horroroso», que «no puede ser más feo», catalogándolo como «una porquería» con una cubierta que «parece un fregadero»: «El proyecto que nos han presentado no puede ser más feo. Es horroroso. El respeto que tiene este Consejo a los máximos accionistas es que se dedica a contratar empresas, para lo que no tiene facultades, la demolición y la construcción de un nuevo estadio Ramón Sánchez-Pizjuán».

Pero no se quedó ahí: «La cubierta es feísima, el aforo es insuficiente. Muchos de los que están aquí presentes, recordarán el Sánchez-Pizjuán cuando tenía cinco gradas, pues bien, yo he visto un partido donde había 70.000 personas en la grada. ¿Por qué no lo vamos a llenar ahora? Tenemos otro rival en la ciudad con 60.000 muchos. ¿Nosotros no somos capaces de llenar entre 65-70 mil aficionados?«.

«Eres un mierda»

La riña familiar explotó en la cara de los asistentes en el turno de ruegos y preguntas cuando el vicepresidente primero, Del Nido Carrasco, respondía primero a su hermano sobre el trabajo de Ignacio Navarro, psicólogo del club, asegurando que «realiza una magnífica labor, si quiere me llama, tiene usted mi teléfono y le explicó las tareas que hace. No voy a entrar en marujeo, todos los que juegan en el Sevilla FC, en la cantera, tienen un salario acorde con su rendimiento».

El tono se elevó y Del Nido Carrasco le terminó advirtiendo a su padre que «no me haga que cuente los problemas respecto a mi sueldo entre tú y yo«. Como un resorte, el expresidente sevillista saltó y gritó »Cuéntalo, eres un mierda«, a lo que su hijo le respondió pidiéndole respeto, al igual que José Castro, que le recordó en numerosas ocasiones que no disponía del turno de palabra.

«Tiene usted siete condenas»

Tras este episodio y tras finalizar el punto de ruegos y preguntas, el presidente del Sevilla FC clausuró la junta con un discurso que sabía a despedida, puesto que realizará el relevo de presidencia en las próximas fechas, y que fue especialmente duro con Del Nido Benavente: «Han sido más momentos buenos que malos, pero siempre, desde el primer día, he tenido a Del Nido Benavente boicoteando, un enemigo primero desde la cárcel y luego como ha podido de forma más intensa. Nos ha colocado en una diana a este consejo y en mi caso, como el de la señora Alés, se ha traspasado la frontera de la familia. Pretende conseguir por la fuerza lo que no consigue en los tribunales. El único que es un convicto confeso es usted, por dos veces tuvo que reconocer que había robado, siete condenas por delitos económicos. Ninguna entidad ni auditoría le querría prestar servicios a un club presidido por un exconvicto. Su ego lo tiene enfermo. Se ha acabado la sesión«.

«Nadie le ha dicho que no prepare los bocadillos del infantil»

Otro de los nombres propios que tuvo protagonismo, a pesar de no pertenecer ya al Sevilla FC fue el exdirector deportivo Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi'. El presidente de la Asociación de Pequeños Accionistas, Juan de Dios Hidalgo, intervino para cuestionar la salida del mismo y afirmó que se había marchado del club «por imperativo psicológico». Del Nido Carrasco contestó y explicó cómo se produjo su salida: «Todos estamos tremendamente agradecidos, pero nadie ha echado a Monchi, cuando acabamos de celebrar en la Junta de Andalucía la consecución del título, el lunes siguiente, pasa el fin de semana, tenemos un comité de dirección y trae un planificación deportiva. Acaba el comité, habla con Pepe y conmigo, nos dice que se quiere ir a descansar. Le decimos que no hay problema, pero quiere que le perdonemos la cláusula. Le dijimos que lo haríamos, pero ese derecho de cobro no es nuestro, sino del Sevilla FC. Si él se va a descansar, no tenemos que perdonarle nada».

«Por el camino al comité de dirección, MARCA sacó que el Aston Villa quería a Monchi, nos dijo que era verdad y le dijimos que, si se iba, tenía que pagar sus dos meses de preaviso y la cláusula de 2,5 millones de euros. El viernes recibí una llamada del Aston Villa en la que me dijeron que Monchi le había dicho que le perdonábamos la cláusula, le dijimos que no, y nos dijo que se detraería de su salario. Monchi se ha enfadado con nosotros por no perdonarle la cláusula. Nadie ha echado a Monchi, nadie le ha dicho a Monchi que no prepare los bocadillos del infantil».