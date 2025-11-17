El periodista y biógrafo que mejor conoce a Almeyda: «No era alguien común en el fútbol»

Matías Almeyda se ha convertido en la voz del Sevilla. Su mensaje no sólo ha calado en el vestuario, donde los futbolistas lo siguen a pie juntillas, sino también en el aficionado. La personalidad del argentino siempre fue distinta en el mundo del fútbol. ... Un rara avis que renunció al balón, pero que se dio cuenta de que no podía vivir sin él. Un futbolista que siempre llevó dentro madera de entrenador y que regresó a Nervión a reparar los daños de aquella nefasta 96-97, su primera experiencia en el fútbol europeo. «Él tenía ese recuerdo de Sevilla, los lugares por los que pasaste te marcan», dice Diego Borinsky, periodista argentino de larga trayectoria en la revista El Gráfico, desde donde conoció a ese Almeyda futbolista con el que conectó casi por casualidad.

Biógrafo del entrenador en 2012, su primer año como entrenador en River Plate, y con el que aún se cruza algunos mensajes. «En la Libertadores del 96 que ganó River escribí una nota. El año anterior había errado un penalti en la semifinal, se lo atajó René Higuita y River quedó eliminado. Al año siguiente él pateó desde fuera y marcó ante Universidad de Chile. Me tocó cubrir la final ante América de Cali y en la ida, allí en Colombia, tras perder 1-0 se me acercó y me dijo: 'Fue una linda nota'. No era algo común que se te acercara un jugador y te dijera eso», relata Borinsky de ese primer cara a cara con Almeyda, con quien después estrecharía lazos incluso realizándole entrevistas en su casa de Azul.

Esa relación no acabaría con el paso de los años. Ni la larga trayectoria de Almeyda en el fútbol europeo -tras el Sevilla pasó por la Lazio, el Inter, el Parma y el Brescia- cortó ese vínculo. «En aquella época no eran tan común escribir libros sobre deportistas», cuenta Diego, que sí le había realizado una larga entrevista antes de su primera retirada. «Luego a los cuatro años volvió a jugar. Era llamativo volver con 36 años», señala para resaltar ese halo especial que siempre ha rodeado a Almeyda. El famoso formato de entrevistas de 100x100 de El Gráfico, del que se encargaba Borinsky, eligió a Almeyda como protagonista. «Cuando terminamos le dije: 'Tiene que contar tu historia y escribir un libro'. Se la tiré. El relataba con detalles las anécdotas». A Almeyda le pareció buena idea, pero el proyecto se quedó varado. «Eso sería septiembre de 2009 y en los siguientes dos años apenas lo vería dos o tres veces», añade el periodista, que contextualiza esos dos años complicados deportivamente de River Plate. «Estaba en una situación crítica y no nos podíamos juntar», añade sobre una historia que acabó con el histórico descenso de los Millonarios y Almeyda dando el paso de pasar de futbolista a entrenador.

Borinsky junto a Almeyda en la entrevista para El Gráfico Archivo de D. Borinsky

«A mitad de ese año fui a un entrenamiento y le dije que qué hacíamos con el libro. Quedamos en que hablaríamos cada semana y que lo presentaríamos después de ascender y que él pudiese jugar un último partido con River si lo habían logrado con cuatro o cinco jornadas de antelación. Hasta el último minuto del último partido no tuvo la certeza de ascender», cuenta Borinsky, que en esa etapa como entrenador acudía casi todos los miércoles a casa de Almeyda. «Como River estaba en la B, con toda la presión que eso suponía, tampoco fue fácil. Pero Luciana, su mujer, lo arregló. Pusimos un día fijo, yo le escribía antes si podía y acudía a su casa. Así lo pudimos acelerar», narra sobre cómo desarrolló esa biografía en la que Almeyda habló de todo. Si siempre había sido transparente en sus entrevistas, más lo sería en ese libro en el que contaría una vida de futbolista especial.

«Mi primera idea era hacerlo sobre su carrera como jugador. Tuvo problemas con las barras bravas en Italia, estuvo deprimido, discutió con entrenadores y periodistas, no le gustaba la falsedad del ambiente del fútbol... Hacerlo con capítulos cortos con los distintos temas que atraviesa un futbolista a lo largo de su carrera», cuenta Diego, que sí vivió muy de cercar ese primer año de Almeyda en los banquillos. «Pasó en nada de jugador a entrenador. Fue un curso acelerado de presión. Nunca más volvió a sufrir como en ese momento. Era River en la B, había que ascender sí o sí. La gente estaba enojadísima, sólo se entendía con que River volviera a Primera», señala sobre esas dificultades de Almeyda como técnico y que el propio entrenador ha establecido en alguna ocasión como paralelismo a lo que está viviendo en Nervión, con un equipo acostumbrado a ganar en las dos últimas décadas y que atraviesa un complicado momento económico y deportivo.

«Pasó en nada de jugador a entrenador y en River fue un curso acelerado de presión; nunca más volvió a sufrir como en ese momento» Diego Borinsky Periodista

«Me llamó la atención que era diferente al resto. Yo le dije que contase todo, que no era para salir del paso, que quería algo distinto. Que escribiría y se lo pasaría, que la última palabra sería suya. Me contó la depresión, los problemas con el alcohol, la vez que quiso pegar a un periodista... Es muy genuino, sin filtros. Él como jugador renegó del ambiente del fútbol, por eso se retiró joven. Pero luego se dio cuenta de que lo necesitaba y decidió volver», destaca Diego, que incidió en esos problemas mentales que ahora han dejado de ser tabú en el fútbol. «Esa fragilidad del futbolista. Él fue amigo de Maradona. Es muy sentimental», añade sobre Almeyda, que convivió con el astro argentino durante esos años de retiro en los que sí jugó al Showbol por todo el mundo. «La nena más grande tenía problemas en el colegio: estaba nerviosa y distraída. Nos llamaron y le hicieron un psicodiagnóstico. Le pidieron que identificara a cada integrante de la familia con un animal. Yo era un león viejo, que estaba siempre triste y tirado. Eso me mató. Que un hijo te vea así es tremendo. Pensé en el daño que les estaba haciendo y de ahí saqué fuerzas para ir a terapia. Me medicaron con antidepresivos y ansiolíticos, y empecé a salir del pozo del que creí que no iba a salir nunca», contó Almeyda a Borinsky sobre cómo salió de esa situación que lo había apartado del fútbol.

Las anécdotas de Sevilla

No le sorprendió a Borinsky que Almeyda aceptase el reto del Sevilla. «Tenía ganas de entrenar en España y allí había estado como jugador», dice el biógrafo, que recuerda una anécdota que le contó el propio técnico de sus primeros días en la capital hispalense. «Venía de ganar la Libertadores y de haber jugado bien en los Juegos de Atlanta, incluso contra España destacó con un jugadón y un disparo al travesaño, pareció Maradona. En el día del fichaje, Real Madrid y Sevilla estaban cada uno en una sala de la dirigencia del Monumental. A River le pagaban lo mismo. El presidente le dijo: '¿Usted está seguro de lo que está haciendo? Pero él le había dado la palabra al Sevilla y lo mantuvo. Eso pinta lo que es él. Esa temporada el Madrid fue campeón y el Sevilla descendió», cuenta el periodista, que también relata otra anécdota sobre la presentación del argentino: «Llegó sin botines y le prestaron unos que sobraban, que eran dos tallas más grandes. Se puso a hacer jueguitos con el balón y acabó tirándola a la bandeja de arriba. Él era rústico», señala sobre ese primer día, que el propio Almeyda le contó de una manera que ya evidenciaba lo que le sucedería después en Nervión. «Había 12 mil personas, creían que habían traído a un Maradona o a un goleador, por aquella jugada contra España. En ese instante comprendí que no iba a ser lo que ellos buscaban. Después del cuarto partido, me puteaban esos 12 mil más otros 12 mil más otros 12 mil...», le contó el ahora entrenador sevillista.

Archivo de D. Borinsky

«Él arrancó con una experiencia que se le iba mal iba a ser durísimo. Amaba a River y se la jugó. Era un campeonato en segunda complicado, con equipos como Rosario, Huracán, Gimnasia, acostumbrados a estar en Primera. Además, todos querían ganar a River. Terminó saliendo campeón, los dos primeros subían directos, pero el tercero y el cuarto jugaban una promoción. Él puso el pecho, se levantó a las 3 de la mañana, tomó pastillas... Se curtió para siempre y por eso me puso contento cómo le fue después su carrera», cuenta Borinsky, que incluso pide un reconocimiento para Almeyda: «Me encantaría que volviera al Monumental y le dieran una plaqueta. Lo ascendió entre lágrimas, pero luego quedó marcado como hombre de Pasarella -el presidente que lo colocó como técnico-. Tras ascender decidió prescindir de Cavenaghi y el Chori, que eran ídolos de la gente. No llegó a terminar ese campeonato, lo echaron y nunca más volvió a River. Se merece que vuelva y reciba la ovación de la gente. Él se la jugó por River, era ascender o ascender, no había alternativa».