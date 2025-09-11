Pérez-Solano, abogado del Sevilla y acusado de bético, revela dos décadas de fidelidad al Sánchez-Pizjuán

Alberto Pérez-Solano, actual secretario del Consejo de Administración del Sevilla FC, siempre ha sido una de las figuras con las que más se ha polemizado dentro de la guerra accionarial existente en el club hispalense. El abogado, además, dirige MA Abogados, el bufete que lleva los servicios jurídicos del Sevilla, los cuáles están muy activos en los últimos tiempos.

El rosario de citaciones judiciales promovidas por José María del Nido Benavente y el club ha provocado que la figura de Pérez-Solano sea más conocida de lo habitual. De hecho, siempre se le ha señalado como bético y se ha acusado al consejo de administración de tener miembros del otro club de la ciudad.

Pues, según ha desvelado la cadena Ser, el abogado del Sevilla es socio del club de Nervión desde hace dos décadas. Además, su hijo también lo es y cumple este año 21 años de antigüedad. Una realidad que no había trascendido hasta ahora, a pesar de las continuas acusaciones sobre sus simpatías.

Cabe recordar que también había cierto 'mosqueo' en la grada por la presencia de otros béticos, como es el caso de Alberto Cordero, exmiembro del equipo de scouting de Víctor Orta, y de Ignacio Navarro, el cual ha sido despedido del club hace unos días.