Peque vuelve a compartir ataque con Alfon y busca la redención

No fue la pasada una temporada fácil para nadie en el Sevilla. Tampoco para Peque, delantero que encaraba su primera temporada en el club nervionense. Víctor Orta cerró su fichaje hace ahora un año tras pagar la cláusula de rescisión de ... cuatro millones de euros al Racing de Santander. Se le presenta ahora de la mano de Matías Almeyda una nueva oportunidad para mejorar lo mostrado en la 23-24. Lo podrá hacer compartiendo vestuario con Alfon, futbolista con el que ya coincidió durante la primera mitad de la temporada 22-23 en el Racing.

Guillermo Fernández Romo fue el entrenador de ambos futbolistas durante esos cinco meses. A Peque lo conoce más que a Alfon, ya que lo tuvo a sus órdenes también en el Cornellà y en el propio Racing antes de que llegara el nuevo fichaje sevillista. Durante su primera temporada en Nervión, Peque apenas pudo anotar un gol en los 29 partidos en los que participó. Sus cifras no fueron las esperadas, aunque Fernández Romo asegura a ABC que «sin lugar a dudas» tiene nivel para jugar «en el Sevilla y en cualquier club de Primera». «La situación institucional no ayuda tampoco mucho a que los jugadores tengan la tranquilidad que tienen que tener para jugar. Son chicos jóvenes y esto no es excusarles de nada, pero creo que con tiempo va a sacar adelante ese fútbol que él tiene y esos goles que él tiene», comentó.

Peque sigue teniendo confianza en el proyecto del Sevilla tal y como demuestra el hecho de que Alfon haya reconocido en su primera entrevista como futbolista del club que el catalán fue un apoyo a la hora de decidir si aceptar la propuesta de Víctor Orta o no. «Me ha ido contando cuando el fichaje aún estaba que no se sabía si iba a llegar o no. Le pregunté para conocer el vetuario, la ciudad, la afición y el club. Me ha ayudado a conocer un poco más lo que es el club y estoy muy contento de coincidir ahora con él», reconoció.

Alfon apenas estuvo cinco meses en el Racing en los que participó en nueve partidos oficiales sin lograr anotar. En seis de esos encuentros coincidieron los ahora futbolistas del Sevilla sobre el césped vistiendo la camiseta del Racing.