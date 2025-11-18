Suscríbete a
Peque se reconvierte como el mejor alumno de Almeyda

El mediapunta le ha dado la vuelta a su difícil situación del verano hasta hacerse un hueco en los planes del entrenador argentino

Peque presiona a Moncayola, en el partido ante Osasuna
Peque presiona a Moncayola, en el partido ante Osasuna
Samuel Silva

Samuel Silva

La ovación del Ramón Sánchez-Pizjuán a Peque en el partido ante Osasuna fue el reflejo del cambio de paradigma del joven atacante. Del ostracismo al que parecía condenado durante el verano a convertirse ahora en una pieza importante del engranaje de Matías Almeyda ... en el Sevilla. Un cambio que refleja ese trabajo diario del catalán para reconvertirse como futbolista y conseguir convencer al entrenador argentino hasta sacar buena nota como su mejor alumno. Un reconocimiento de la grada de Nervión al esfuerzo del futbolista.

