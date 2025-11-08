Peque y la ovación del Sánchez-Pizjuán: «Me han tratado de forma espectacular»

Peque Fernández fue uno de los mejores en el triunfo del Sevilla ante Osasuna. El centrocampista catalán aprovechó su oportunidad y así lo reconoció el Ramón Sánchez-Pizjuán, que le ovacionó cuando salió del terreno de juego sustituido por Alfon en el tramo ... final del encuentro.

«Estoy muy agradecido a la afición, me han tratado espectacular, eso dice que lo dejo todo en el campo, que es lo importante, pero aún puedo dar más«, explicó el jugador sevillista.

«Trabajo todos los días, las cosas llegan y el mister me está dando la oportunidad, quiero que el equipo gane y así estamos contentos. Trabajo para que lleguen estos momentos, que sean muchos más«, añadía.

Y analizaba el partido: «La victoria es muy necesaria, muy importante. Veníamos de tres derrotas y queríamos darle la vuelta a esto dándole una alegría a la afición ganando los tres puntos. Hay que seguir. Este grupo trabaja muy bien, estamos unidos. Los que no juegan, ayudan. Me alegro por todos y por la afición«.

«Hemos tenido nuestras oportunidades y ellos también. Su portero ha estado mu bien y hemos tenido la suerte del penalti. Lo importante es que nos llevamos la victoria. Muy contento por darle una alegría a la afición y a nosotros mismos», sentenciaba Peque.