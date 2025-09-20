Peque y su gol ante el Elche: «El día anterior tuve bastante conexión con Alexis en el entrenamiento»

Peque está cumpliendo su segunda temporada con la camiseta del Sevilla FC. Hasta el momento, el jugador nacido en L´Hospitalet de Llobregat ha participado en tres de los cuatro partidos ligueros del conjunto sevillista, saliendo desde el banquillo en todas las ocasiones. En el último encuentro disputado por el Sevilla ante el Elche, Peque ingresó al terreno de juego en el minuto 79 con 1-2 en el marcador y seis minutos más tarde, el catalán mandó el balón a la escuadra para hacer el empate. Este gol supuso el primer punto del conjunto de Matías Almeyda con el Sevilla como local.

En la previa del partido de este sábado ante el Alavés, Peque habló con los medios oficiales del Sevilla FC, donde destacó su primer tanto con el equipo en esta temporada: «Un gol siempre es una alegría y no nos merecíamos ir perdiendo. Una lástima que no nos llevásemos los tres puntos».

Otro de los nombres propios del choque ante el Elche fue Alexis Sánchez, que deleitó a la grada sevillista con un 'taconazo' que sirvió para asistir a Peque en el gol del empate. «El día anterior, en el entrenamiento, tuve bastante conexión con Alexis en asistencias. Al día siguiente sucedió en el partido. Él me dijo que en el entrenamiento fallé una pero que la iba a meter en el partido«, señaló el futbolista blanquirojo.

Asimismo, Peque explicó cómo ha influido la llegada de Matías Almeyda y qué aspectos transmite a la plantilla: «Te llega con su manera de transmitir, es natural y pasional y le gusta lo que hace. Te intenta mejorar en el terreno de juego, en hacer grupo, que estamos fuertes. Es muy importante que estemos unidos, que sigamos así porque vendrán cosas bonitas. La gente del banquillo está igual de metida que los del césped y a partir de ahí sacar el mejor fútbol que tengamos, que Matías también en ese sentido nos da libertad«.

Este sábado, Peque volverá a enfrentarse al Deportivo Alavés. Para el catalán, el conjunto babazorro le trae buenos recuerdos, ya que fue el equipo al que le marcó su primer gol oficial con la camiseta del Sevilla en la pasada temporada. Ahora, el exracinguista tratará de prolongar su buen momento y seguir aumentando su protagonismo con el cuadro sevillista.

