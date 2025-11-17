Peque: «Estaba más fuera que dentro del Sevilla y no fue fácil»

Tres encuentros como titular, dos en LaLiga y uno en la Copa del Rey, acumula Gerard Fernández Castellano, Peque, que atraviesa su mejor momento en el Sevilla. Le ha costado al atacante conseguir un hueco en los planes de Matías Almeyda, pero sus ... actuaciones sobre el campo han virado su situación, después de que durante el verano su nombre estuviera en las quinielas para un posible adiós.

«Estaba en una situación que estaba más fuera que dentro y no fue fácil. Pero con la forma de trabajar del míster y su forma de ser, y la confianza que tengo en mí mismo, creía que podía darle la vuelta a esto. Con la ayuda de todos poco a poco se va dando», señaló Peque en una entrevista con PTV Sevilla. «Eso ya pasó, yo sí sé que quería estar aquí y por suerte sigo aquí», añadió el catalán, que no quiso entrar en más detalles sobre esos episodios vividos durante el verano.

«Hemos pasado momentos malos, tanto en lo individual como en lo colectivo, pero me lo tomo como un aprendizaje, como una mejora en todo, en la vida y en el deporte. Del año pasado la gente puede pensar que fue malo para mí, pero yo creo que me hizo mejorar y ojalá me sirva para estar bien este año. Creo mucho en el trabajo que hao día día, hay que insistir e insistir», aseguró Peque, que también destacó que el último triunfo ante Osasuna ha devuelto la calma al vestuario: «Las victorias siempre sientan bien y después de tres derrotas, imagínate. El equipo las necesitaba para ganar tranquilidad y coger más confianza».

Almeyda destacó la pasada semana la evolución de Peque y éste ha hablado de cómo trabaja con el argentino. «El míster me pide que juegue hacia delante, que intente llegar al área, que haga mi juego y que sea libre como todos los de arriba. Luego hay unas exigencias defensivas, como con todo el equipo, que hay que hacer. A partir de ahí que regatee y tenga libertad», indicó el de Hospitalet, que incidió en ese trabajo mental del entrenador: «Nos transmite mucha confianza, nos apoya, nos arropa y nos exige, y ahora tenemos que devolvérselo en el campo».