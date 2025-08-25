Peque, Álvaro, Isaac... jugadores en la inopia del Sevilla a una semana de cerrar el mercado

Matías Almeyda no para de insistir en que prefiere depositar su confianza en los jugadores actuales del Sevilla FC que «traer por traer» fichajes. Una mentalidad perfecta para la política económica de guerra con la que cuenta el club, pero lo cierto es ... que a la hora de la práctica, el técnico tiene claro a quien no quiere en su plantel.

Lo sabía Rafa Mir, que se buscó el Elche para seguir compitiendo en España y no caer en el banquillazo perpetuo en Nervión. También lo sabe Álvaro Fernández, el cual ha visto cómo Antonio Cordón ha priorizado fichar a un guardameta, a pesar de todas las carencias que tiene el equipo en todas sus líneas. El portero sigue sin estar inscrito y estuvo muy cerca de marcharse al Deportivo en calidad de cedido. Sin embargo, el club gallego no estaba por la labor de abonar la totalidad de su sueldo y la operación se cayó.

No obstante, estos no son los únicos que saben que no tienen demasiado hueco en este nuevo Sevilla, aunque algunos cuentan con más margen que otros para cambiar la situación.

Por ejemplo, Peque, fichaje por el que el Sevilla abonó cuatro millones de euros, no ha tenido el mejor de los aterrizajes en el club hispalense. El catalán disputó 1.264 minutos repartidos en 29 jornadas entre LaLiga y la Copa del Rey. Logró marcar su único gol como sevillista en la jornada 32 al Alavés en el Sánchez-Pizjuán.

Peque tiene claro que el Sevilla es su equipo y quiere triunfar en él, confía en aumentar su presencia en las alineaciones

Con Almeyda, el jugador sólo ha sido titular ante el Sunderland en uno de los amistosos de la pretemporada, después sólo ha tenido suplencias de un puñado de minutos. No obstante, ante el Athletic Club, Peque vio el partido completo desde el banquillo. Una situación que no desespera al futbolista, tal y como explica a este medio fuentes de su entorno. Aunque ha habido cantos de sirena sobre su futuro, el catalán tiene claro que va a seguir en el Sevilla y confía en ir aumentando su presencia en las alineaciones de su técnico.

Otro nombre en la 'lista negra' es el de Isaac Romero. El delantero lebrijano ha pasado de jugador revelación a prescindible en un año y medio. Lo cierto es que el delantero firmó una temporada 2024-25 muy mediocre, con sólo cinco goles marcados. Una cifra muy pobre teniendo en cuenta que disfrutó de la titularidad en, prácticamente, todos los partidos de LaLiga.

Es una evidencia que Akor Adams es el titular para Almeyda en la punta, pero lo que sí ha sorprendido es que el argentino le ha concedido más confianza a Iheanacho que al canterano. Hace unas semanas, el Sevilla FC le abrió las puertas para que se marchara si llegaba alguna oferta interesante para él. Su ficha no incordia para el límite salarial y no es un jugador prioritario para salir.

Por su parte, Marcao es otro de esos jugadores que llevan mucho tiempo en la rampa de salida del Sevilla, pero que el club no es capaz de convencer para cambiar de aires. Con una ficha importante y un listado de lesiones muy extensa desde que recalara en el Sevilla, el brasileño sigue sin convencer a ninguno de los entrenadores que ha tenido. Su circunstancia personal actual, también hacen que el factor psicológico no le acompañe ahora mismo y, aunque Almeyda le ha dado algunos minutos este verano, la realidad es que Castrín partió como titular ante el Athletic Club antes que él.