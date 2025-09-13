Pendientes del 'asistente' Rubén Vargas

El Sevilla no pudo derrotar al Elche el viernes en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El equipo dirigido por Matías Almeyda pudo adelantarse en el marcador gracias a un gol de Isaac, pero André Silva y Rafa Mir le dieron la vuelta al partido antes de que Peque, en el tramo final, pusiera el definitivo 2-2. No estaba ya entonces sobre el césped Rubén Vargas, que se tuvo que retirar del partido antes de tiempo por lesión. El internacional suizo, no obstante, sí que dejó su huella en el partido con una nueva asistencia.

Rubén Vargas suma de este modo tres asistencias en los tres partidos de LaLiga que ha disputado con el Sevilla en este curso. Es, a falta de que se complete la jornada con los partidos previstos para este sábado, el domingo y el lunes, el futbolista que más pases de gol ha dado hasta la fecha sólo siendo superado por Luis Milla (Getafe) que suma cuatro.

Su buen hacer en los últimos metros a la hora de encontrar a sus compañeros, y que también ha tenido su traslación a la selección suiza durante el parón, puede verse ahora frenado por un nuevo problema físico. Rubén Vargas ya se perdió el duelo ante el Athletic de la primera jornada liguera por lesión. Igualmente, el futbolista llegado el pasado mes de enero al Sevilla ya fue baja en los últimos ocho partidos ligueros de la última campaña.

Almeyda hizo lo posible por retener al futbolista durante el tramo final del último mercado de fichajes. Lo logró y está consiguiendo sacar jugo del suizo por más que los problemas físicos lo hayan castigado. Ahora espera el argentino que las pruebas médicas a las que se someterá el futbolista próximamente determinen que todo ha quedado en un susto y que el futbolista podrá estar a su disposición para prepara el duelo de la próxima jornada ante el Alavés.