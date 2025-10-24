El penalti señalado a Fabio Cardoso que provocó el gol de Oyarzabal

El Sevilla se enfrentó este viernes a la Real Sociedad en el Reale Arena en la décima jornada de LaLiga EA Sports. El equipo nervionense comenzó teniendo la primera oportunidad del partido gracias a un disparo de Carmona y dificultó la salida de ... balón de los locales, pero finalmente quien golpeó primero fue el cuadro vasco transformando un penalti señalado a Fabio Cardoso.

El central portugués, que jugaba su segundo partido como titular, se quejó amargamente de la decisión tomada por Adrián Cordero Vega, árbitro del encuentro. El colegiado consideró que el jugador sevillista había tocado el balón con la mano dentro del área en la disputa con Yangel Herrera tras un centro de Aramburu.

Mikel Oyarzabal anotó el penalti en el minuto 18 de partido mientras Cardoso pedía al árbitro que reconsiderase su decisión insistiendo en que el balón le golpeaba en la axila y no en la mano.