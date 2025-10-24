Suscríbete a
+Nervión

Sevilla FC

El penalti señalado a Fabio Cardoso que provocó el gol de Oyarzabal

El central luso, que jugaba por segunda vez de titular, se quejó amargamente de la decisión tomada por Cordero Vega

Dónde ver Real Sociedad - Sevilla: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

La acción que supuso el penalti de Cardoso
La acción que supuso el penalti de Cardoso
Nacho Pérez

Nacho Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Sevilla se enfrentó este viernes a la Real Sociedad en el Reale Arena en la décima jornada de LaLiga EA Sports. El equipo nervionense comenzó teniendo la primera oportunidad del partido gracias a un disparo de Carmona y dificultó la salida de ... balón de los locales, pero finalmente quien golpeó primero fue el cuadro vasco transformando un penalti señalado a Fabio Cardoso.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app