El penalti que condenó a Marcao ante la Real Sociedad

El Sevilla visita este domingo Anoeta, uno de los escenarios que peor se le da al conjunto hispalense históricamente. No en vano, los sevillistas han caído 37 de las 52 veces que ha visitado el feudo donostiarra. En esta ocasión, la victoria se tercia vital para las aspiraciones europeas de ambos, puesto que las plazas están muy competidas y la igualdad en la tabla es total. De hecho, Sevilla y Real Sociedad están sólo a un punto de diferencia, aunque los de Imanol Alguacil tienen la agenda mucho más cargada, puesto que disputan este jueves la ida de los octavos de final ante el Manchester United. Un partido que definirá la fuerza con la que la Real salte al césped el próximo domingo, puesto que no es lo mismo llegar con el pase descartado que encauzado.

Para este duelo, García Pimienta puede que recupere en la lista a Sambi Lokonga, el cual ha encadenado ya dos entrenamientos con el grupo tras estar un mes fuera por lesión. De esta forma, el Sevilla sólo contará con las bajas de Gudelj, Nianzou y Akor Adams, aunque para el técnico catalán hay otros jugadores que son un cero en su lista. Uno de ellos es Marcao.

El brasileño, precisamente, volverá a verse las caras con el equipo que le terminó de echar la cruz encima. Y es que el central perdió por completo la titularidad ante los donostiarras en el partido de ida en el Sánchez-Pizjuán. El Sevilla perdió 0-2 en el duelo de la jornada 12, siendo el segundo tanto visitante fruto de un penalti cometido por Marcao en el minuto 67. El defensa intentó interceptar a Zubimendi con una contundencia desproporcionada dentro del área y, aunque podría haber visto la roja, Muñiz Ruiz sólo lo amonestó y pitó la pena máxima.

Un gesto que terminó de sentenciar a los sevillistas, que estaban llegando más al área rival y que tenía por delante casi toda la segunda mitad para intentar empatar el duelo. No obstante, el penalti ya puso el encuentro cuesta arriba y el marcador no volvió a moverse del sitio. Desde entonces, el brasileño no ha vuelto a ser titular en LaLiga.

Cinco tarjetas en once partidos

De los once partidos en los que ha tenido minutos, cinco ha sido titular. No obstante, después del duelo ante la Real Sociedad, el defensa no ha acumulado ni cinco minutos de juego. Todo esto, teniendo en cuenta que Nianzou se rompió, precisamente, la jornada anterior a este partido ante los vascos. A pesar de las bajas, Pimienta no ha vuelto a concederle una oportunidad e incluso, ante el Valladolid, decidió sacar al canterano Ramón Martínez antes que a él.

De hecho, el pasado mercado de fichajes, el Sevilla volvió a buscarle una salida a Marcao. Sus agentes han estado moviendo su nombre por el mercado brasileño hasta el día que cerró, pero ninguna de las opciones que surgieron le han convencido. El central está empeñado en seguir en el club hispalense, aunque en verano se volverá a abrir ese melón. Cabe recordar que el jugador es actualmente uno de los capitanes del Sevilla.