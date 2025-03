Pellegrini: «¿Alguien del Sevilla en mi familia? Si fuera así, no seguiría en la familia»

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, concedió una entrevista al programa El Larguero, de la Cadena Ser, en la que expresaba sus sensaciones de cara al derbi ante el Sevilla de este domingo 30 de marzo a las 21.00 en el estadio Benito Villamarín. El preparador verdiblanco no es muy amigo de hacer declaraciones porque «prefiero que sea el equipo el que hable en el campo» pero esta semana tiene que opinar sobre un duelo que es muy importante para la grada y para el conjunto heliopolitano, en su lucha por alcanzar puesto Champions.

«El equipo que pierde se queda frustrado hasta el siguiente derbi. Esta semana tiene un ambiente especial. La clave para el partido es funcionar con el corazón caliente, pero con la cabeza fría«, consideraba.

Su continuidad, dado que tiene contrato hasta junio de 2026, es tema de análisis y así lo veía el preparador chileno. Se ve vigente y quiere mantenerse como técnico en activo. «No tengo ninguna duda, mientras tenga las ganas de estar, me exijo lo suficiente todos los días desde hace 20 años o más. Por ahora desde el punto de vista personal no se ve que me pueda retirar, aunque está claro que esta carrera le retira a uno, cuando ya no tiene equipo tiene que retirarse. Pero por ahora no es ese el problema», afirmaba al tiempo que señalaba que para su renovación «no hay ninguna conversación, mucho menos antes del derbi. Las cosas futuras hay que hacerlas con calma y con convencimiento, y no dependiendo de un logro más o menos, sino del trabajo que se ha venido haciendo. Han sido cinco años muy buenos«.

Además, dejaba una frase destacada con respecto a cómo se viven los derbis en Sevilla y su manera de entenderlos. «En muchas familias puede haber alguien del Betis o alguien del Sevilla y no se muere nadie. Pero si tuviera alguien del Sevilla en la familia, no seguiría en la familia«, decía entre risas.

