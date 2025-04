Pedrosa y los pitos de la grada: «Tienen derecho a quejarse, no estamos en la posición que debemos estar»

La afición del Sevilla FC mostró antes, durante y después del partido contra el Valencia CF, a través de distintos cánticos, su gran descontento con la gestión del club y con el pobre juego de un equipo que volvió a dejar mucho que desear ante un adversario hundido en la tabla clasificatoria y bien escaso de recursos. Dentro de lo malo, el empuje y las ganas de uno de los que salieron en la segunda parte, Adrià Pedrosa, salvó al menos de la derrota a los nervionenses.

El lateral catalán fue utilizado por su entrenador como revulsivo, ubicándolo en el centro del campo, en posiciones de interior. En una de sus incursiones, ya en el descuento, consiguió igualar la contienda (1-1) con un zapatazo que se 'comió' Mamardashvili. El encuentro entre el Sevilla FC y el Valencia CF se vivió con mucha tensión en la grada, tras lo acontecido también el día anterior en la junta de accionistas.

Los pitos y la bronca al palco y al propio equipo se sucedieron en varias fases del partido, algo que valoró el propio goleador sevillista al término del choque: «Lo primero es que todo el mundo tiene el derecho a quejarse. No estamos en la posición que debemos estar por la entidad de este club. Tenemos que dar todos más y vamos a hacer todo lo posible para meternos ahí arriba, que es donde queremos estar. Sólo pedirles que cuando estemos aquí (Sánchez-Pizjuán) nos apoyen. Partidos como este debemos ganarlos. Ellos necesitaban ganar, pero nosotros también. Hemos dejado escapar dos puntos. Estamos en casa y aquí nos tenemos que hacer muy fuertes», dijo Pedrosa.

«Hemos salvado un puntito. Es cierto que no hemos hecho un muy buen partido, pero creo que hemos merecido más que ellos. No han tenido más ocasiones claras aparte del gol. Sí es verdad que estamos recibiendo muchos goles y hay que corregir esos errores. A pensar en la siguiente jornada», concluyó el lateral zurdo del Sevilla FC, enfocando ya la visita a Girona del sábado.

Por su parte, su compañero Isaac Romero declaró que «no he tenido la suerte de marcar, aunque he tenido un par de ocasiones. Voy a seguir dándolo todo en el campo, metiendo los máximos goles que pueda. Sobre todo, me dedico trabajar y que la gente vea que de verdad queremos ir a por el partido, y que estén con nosotros. El trabajo y el esfuerzo de cada día es lo que te da la recompensa en el campo. Yo trabajo diariamente para ello. En el caso de que en algunos partidos no tenga oportunidad o no pueda meter gol, que la gente vea que este escudo me duele mucho cada vez que perdemos».