Pedrosa también marca con el Elche

Adriá Pedrosa también sabe lo que es marcar un gol esta temporada con la camiseta del Elche CF. Este jueves, en el encuentro correspondiente a la sexta jornada de LaLiga 25-26 que enfrentaba a los franjiverdes con el Osasuna en El Sadar, el lateral izquierdo ha anotado en el tiempo de descuento el tanto que ha significado el empate final y, lo que es más importante para el cuadro recién ascendido, continuar invicto en lo que se lleva disputado de temporada.

Pedrosa aprovechó una indecisión entre el meta osasunista, Sergio Herrera, y Boyomo, uno de sus centrales, para, a portería vacía aunque con defensores intentando tapar, marcar el que fue el definitivo 1 a 1 en el marcador. El lateral barcelonés corrió como un poseso y celebró con rabia y alegría su primer gol con la elástica del equipo ilicitano. Con el Sevilla, en 75 partidos oficiales, llegó a marcar tres tantos.

Hay que recordar que Rafa Mir, el otro jugador que el Sevilla tiene cedido en el Elche, ya ha marcado tres goles en lo que llevamos de temporada. El último, el que marcó precisamente en el Sánchez-Pizjuán ante el club propietario de sus derechos, que celebró y por el que se llevó una fuerte bronca de la afición sevillista.

Fue el último día del mercado de fichajes de verano de esta temporada 25-26, el 1 de septiembre, cuando el Sevilla y el Elche llegaron a un acuerdo para la cesión de Pedrosa hasta el próximo 30 de junio, guardándose el cuadro ilicitano una opción de compra para adquirirlo en propiedad.