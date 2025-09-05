El paso atrás del Sevilla en el rejuvenecimiento de la plantilla

Pese a que Antonio Cordón señaló que se había «divertido mucho» durante el mercado de fichajes, la realidad es que ha sido un largo periodo de trabajo duro para el director de fútbol profesional del Sevilla en el que no todo ha salido ... según lo esperado y deseado. Tras sustituir a Víctor Orta en el cargo y con Alfon ya firmado, Cordón ha cerrado los fichajes de Gabriel Suazo, Odysseas Vlachodimos, César Azpilicueta, Batista Mendy, Fabio Cardoso y Alexis Sánchez. Por otra parte, jugadores como Sambi Lokonga, Saúl y Suso dejaron de pertenecer al club al acabarse sus contratos y ha traspasado a Idumbo, Lukebakio y Badé encontrando igualmente acomodo para otros futbolistas como Rafa Mir y Pedrosa en forma de cesión y liberando a Kelechi Iheanacho. Numerosas operaciones que han acabado dando forma a la plantilla que dirige un Matías Almeyda que también se sumó al club durante este verano.

Para intentar volver a tener éxito a la vez que la situación económica del club se iba corrigiendo progresivamente, en el club señalaban que apostarían por rejuvenecer la plantilla detectando talento antes que nadie. Presumía Del Nido Carrasco en enero de este mismo año de contar con una de las plantillas con una media de edad más baja durante la última junta de accionistas y de que ésta tuviera «con sólo cuatro jugadores que sobrepasan los 30 (eran Nyland, Gudelj, Suso y Saúl)». Igualmente fueron varias las ocasiones en las que Víctor Orta aseguró en comparecencias públicas que el club le había encargado rejuvenecer la plantilla. Los resultados estuvieron lejos de ser los esperados y el equipo acabó la temporada superando en apenas un punto al antepenúltimo clasificado y esquivando el descenso.

Antonio Cordón desde que asumiera el cargo no se ha referido a la intención de rejuvenecer la plantilla, aunque sí que ha querido dar importancia a la cantera, una de las patas sobre las que se suelen sustentar los clubes en importantes apuros económicos como es el caso del actual Sevilla. El guion parece haber cambiado buscando resultados diferentes y tratando de equilibrar la juventud de las apuestas del club surgidas desde la cantera o llegadas desde fuera con la experiencia y la veteranía de los jugadores que se han sumado al proyecto.

De los cuatro jugadores mayores de 30 el pasado curso a los ocho actuales

Si José María Del Nido Carrasco presumía en enero de tener en la plantilla a únicamente cuatro jugadores que superaran la treintena, tras el cierre del mercado de fichajes veraniego Matías Almeyda tiene a su disposición a ocho futbolistas por encima de los 30 años. Gudelj (33) y Nyland (34) permanecen en el equipo y a ellos se han sumado Odysseas Vlachodimos (31), César Azpilicueta (36), Alexis Sánchez (36) y Fabio Cardoso (31) a la vez que Joan Jordán (31) y Adnan Januzaj (30) han regresado para quedarse.

A consecuencia de lo anteriormente expuesto, el Sevilla ahora presenta una plantilla con una media de edad más alta. Los datos recogidos por Transfermarkt reflejan que los futbolistas utilizados por García Pimienta y Caparrós situaron el pasado curso la media de edad del equipo en 25,2 años. Ahora tras todos los cambios en la plantilla, es de 27,5 años.

El cambio de estrategia impuesto por el director de fútbol profesional es evidente, y es que cuatro de los seis futbolistas firmados por Antonio Cordón superan los 30 años (Cardoso, Alexis Sánchez, César Azpilicueta y Vlachodimos). Los cuatro jugadores, eso sí, sólo han firmado por una temporada con el Sevilla estando los dos más jóvenes a préstamo en Nervión y los dos más veteranos viendo su contrato caducar el próximo 30 de junio. El resto de jugadores incorporados a la plantilla (Suazo, Mendy y Alfon) igualmente superan los 25 años.

Matías Almeyda desde que se convirtiera en entrenador profesional ha dado la alternativa a numerosos futbolistas jóvenes y, probablemente, siga mostrando durante la temporada esta predisposición a dejar que el talento se abra paso. De hecho ya lo demostró durante sus primeros partidos como técnico sevillista en los que, por ejemplo, decidió colocar en su once inicial a una defensa compuesta al completo por futbolistas procedentes del Sevilla Atlético (Juanlu, Castrín, Kike Salas y Carmona). Andrés Castrín dejó en el banquillo a Marcao y Carmona a Pedrosa en el lateral izquierdo.

El paso atrás que el club ha dado en cuanto al rejuvenecimiento de la plantilla viene motivado por los resultados cosechados durante el último curso en el que el Sevilla estuvo compitiendo con uno de los equipos más jóvenes del campeonato. Durante varias fases del campeonato se justificaron a través de la inexperiencia de los futbolistas los errores individuales y colectivos cometidos sobre el terreno de juego y la mala gestión de los tiempos y el resultado. Ahora el club busca que la mezcla entre talento joven y el liderazgo y la experiencia de los mayores puedan surtir un efecto bien distinto y deparar mejores resultados evitando vivir con la agonía del pasado curso el final de esta temporada.