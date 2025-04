El paso adelante de Lucien Agoumé en el Sevilla FC

Uno de los fichajes más criticados este verano fue el de Lucien Agoumé. El Sevilla FC decidió abonar cuatro millones de euros por el 50% de los derechos del jugador tras la imposibilidad del club de hacerse con los servicios de Soumaré al finalizar su préstamo en junio. Lo cierto es que al jugador le ha costado ofrecer un rendimiento a la altura de las circunstancias. Su juventud e ímpetu le han jugado malas pasadas y ha cometido errores individuales que le han costado caro al equipo, sobre todo, durante la primera vuelta.

No obstante, el francés ha conseguido aprovechar la continuidad que tanto García Pimienta como Joaquín Caparrós le han ofrecido para asentar diferentes conceptos y dar un paso adelante dentro del equipo. De hecho, Agoumé ha encadenado varias jornadas en las que ha sido uno de los jugadores más serios del equipo. Ante el Atlético de Madrid en el Sanchez-Pizjuán, se erigió con el MVP del partido, a pesar de la derrota del Sevilla. Y es que el francés marcó el tanto que adelantaría a su equipo, aunque luego no le valiera para sumar puntos. No obstante, su partido fue más allá, ya que se encargó de repartir juego y, desde entonces, el sevillista parece haber ganado una confianza muy valiosa para dentro del campo.

Con la llegada de Joaquín Caparrós, el sistema ha variado a un 4-4-2, pero Agoumé ha seguido apareciendo en los onces de inicio del utrerano. Ante el Alavés, el francés tiró de arrojo y estuvo muy participativo a nivel ofensivo. De hecho, fue el autor de la asistencia en el gol de Peque. También destacó su actuación ante el Osasuna en El Sadar, a pesar de estar el equipo con uno menos tras la expulsión de Lukebakio. De esta forma, en Pamplona, el centrocampista ganó la mayoría de los duelos, supo interpretar el juego y asumió responsabilidades para mantener el centro del campo a raya. Además, estuvo cerca de marcar de cabeza tras un saque de esquina.

Capitán de Francia sub 21

Este paso adelante que ha dado Agoumé le ha valido para ser un asiduo en las listas de la selección francesa sub 21, pero no sólo eso. El jugador del Sevilla es el capitán de su combinado, un rol que le ha sentado de perlas para su maduración como futbolista profesional. Lástima que en el Sevilla el resto del equipo no le acompañe.