Suscríbete a
+Nervión

Los pasitos cortos de Antonio Cordón para la reconstrucción del Sevilla FC: «No se puede tener hipoteca, coche y piso en la playa»

El director deportivo es consciente de la importancia de pasar este primer año, tratando de evitar en enero que la «fragilidad económica» reviente el proyecto

Cordón y el objetivo del Sevilla FC: «Nos marcamos los 41 puntos»

Antonio Cordón atiende a Radio Sevilla desde el Asador La Perdida
Antonio Cordón atiende a Radio Sevilla desde el Asador La Perdida Sevillafc
Alberto Fernández

Alberto Fernández

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Antonio Cordón tenía bien claro desde que estampó su firma en el contrato por tres años con el Sevilla FC que el primero de ellos era absolutamente clave para que los restantes cogieran impulso después de solventar la primera gran papeleta. El club ... se le presentó con unas cuentas 'imposibles', debiendo desprenderse de sus mejores activos en la hierba, para configurar una plantilla que redujese el coste total del gasto en plantilla. Una ecuación que siempre sale a perder para los directores deportivos. «Si fueses aficionado del Sevilla te preguntaría si quieres volver a sufrir lo del año pasado». Cordón lo tiene muy claro: hablar de todo lo que no sea la permanencia es hacerse trampas en el solitario, situación muy habitual en fútbol y más dentro de clubes acostumbrados a vivir en otras latitudes de la clasificación. «Nos marcamos los 41 puntos», sentenciaba en una entrevista con Radio Sevilla, donde se le cuestionó por la posibilidad del objetivo europeo. Permanencia. Su único y claro objetivo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app