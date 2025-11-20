Los pasitos cortos de Antonio Cordón para la reconstrucción del Sevilla FC: «No se puede tener hipoteca, coche y piso en la playa»

Antonio Cordón tenía bien claro desde que estampó su firma en el contrato por tres años con el Sevilla FC que el primero de ellos era absolutamente clave para que los restantes cogieran impulso después de solventar la primera gran papeleta. El club ... se le presentó con unas cuentas 'imposibles', debiendo desprenderse de sus mejores activos en la hierba, para configurar una plantilla que redujese el coste total del gasto en plantilla. Una ecuación que siempre sale a perder para los directores deportivos. «Si fueses aficionado del Sevilla te preguntaría si quieres volver a sufrir lo del año pasado». Cordón lo tiene muy claro: hablar de todo lo que no sea la permanencia es hacerse trampas en el solitario, situación muy habitual en fútbol y más dentro de clubes acostumbrados a vivir en otras latitudes de la clasificación. «Nos marcamos los 41 puntos», sentenciaba en una entrevista con Radio Sevilla, donde se le cuestionó por la posibilidad del objetivo europeo. Permanencia. Su único y claro objetivo.

Pese a que desde el club o el propio entrenador, quien vive dentro de su entorno con los jugadores y ve en esa ambición de sus jóvenes pupilos un hilo del que tirar para conseguir retos mayores a los presupuestados, lo cierto es que el ejecutivo extremeño trata de bajar de la nube a los suyos mediante buenas palabras y ejemplos, colocando por delante una situación económica que no escapa a nadie. «El Sevilla está trabajando para recuperarse de la deuda. Queda aún otro verano y al siguiente (2027) el Sevilla ya estará en disposición de salir de la deuda. Esto no quiere decir que estos años no seamos competitivos, pero pasar de una plantilla de 280 millones a 80 millones no se puede competir igual», analizaba. «Queremos conseguir cosas bonitas con lo que tenemos», añadía.

Antonio Cordón quiere ir paso a paso, que nadie se le escape de esos raíles que sigue tratando de colocar para llevar a buen destino un tren destartalado, con partes de lujo venidas a menos, mientras otras son más rudimentarias o apenas han podido ser probadas a gran velocidad. Por esto mismo, cualquier reclamación de cara al mercado invernal la ve como un ataque de locura. Comprensible en este negocio, pero impropio de la economía de un Sevilla que conoce casi al dedillo, en la que debe igualmente seguir rascando los euros que pueda para que no se le escape el límite salarial y ese ahorro (o plusvalía) que le mandan sus propios jefes. Por su talante, entiende que Almeyda, por ejemplo, le solicite un delantero. Se trabaja y se miran perfiles, sabiendo que para que entren jugadores deberían salir otros más valiosos. Y un movimiento así no se puede realizar a la ligera.

«Nosotros tenemos que tener una situación en el mercado que el jugador que sale del Sevilla tiene que salir porque quiere y porque esté bien vendido», defiende el director deportivo, dejando claras las dos variables, en un sentido u otro, ya que hay ventas que el Sevilla quiere o le interesa activar y al final son bloqueadas por los propios profesionales, como las de Álvaro Fernández o el propio Peque en verano. Habla siempre primero de salidas que de fichajes. Intuye por dónde se moverá el mercado nervionense. Lo que intenta evitar Cordón con respecto a los presumibles movimientos de la ventana invernal es que el Sevilla esté en una «situación de fragilidad». «Somos conscientes de que puede haber variaciones y cambios. Estar preparados para las ventas y las compras. Las cosas las queremos hacer, que se hagan bien y de forma sólida. No vamos a mover mucho la plantilla, pero si podemos hacer algún retoque para mejorar será nuestro deber», exponía.

Muchas miradas se posan en el posible traspaso de Rubén Vargas, la mayor estrella que ahora se mueve por el vestuario blanquirrojo. Sin embargo, para Cordón es peor perder un valor actual para buscar uno nuevo en el mercado, ya que una equivocación puede ser terrorífica. «No te puedes deshacer de jugadores que hagan que tu nivel baje muchísimo. Los que después vengan no deben resentirte tanto. Hay que equilibrarlo todo, no se puede tener hipoteca, coche y piso en la playa», definió. Por tanto, el mercado del Sevilla estará en ese espacio salarial que se pueda generar con ventas que no afecten realmente o directamente en los planes de Matías Almeyda, es decir, el traspaso de un hombre como Juanlu, importante pero no esencial en sus planes.

Del presidente a Matías Almeyda

A quien sigue defendiendo a capa y espada es al presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco, de quien defendió su duro trabajo durante el verano y sigue asombrado que se dedique en cuerpo y alma al club. Lo cierto es que en las comparaciones que podría colocar el director deportivo, ninguno de ellos era un asalariado, es decir, o propietarios o presidentes de juntas de accionistas, pero con otros negocios o deberes en sus vidas, más allá de la empresa futbolística que liderasen. «A las siete de la mañana ya me está despertando y acaba a las once de la noche. Es un presidente muy dedicado que trabaja al cien por cien y que quiere al club como nadie. Conoce el día a día de la plantilla, tiene buenos valores humanos, es buena gente y trabajador. Y ya el tiempo dirá el cómputo de todo», señaló.

Tampoco se despega de su personal apuesta por Matías Almeyda, un entrenador al que conocía a la perfección, pero que le ha enamorado en la distancia corta. «Vamos a intentar agradar con el mercado a los entrenadores y más aún a Almeyda, que va a ser nuestro entrenador durante muchos años», sentenció. Cordón sabe sobre qué terreno pisa. La propia temporada, en pocos meses, ya ha sido una montaña rusa. Paso a paso. Que el elefante no está para muchas carreras.