Papu Gómez vuelve a jugar tras dos años de suspensión

Alejandro 'Papu' Gómez ha vuelto a jugar un partido oficial a sus 37 años tras haber cumplido la suspensión que le fue impuesta de dos años tras una investigación por dopaje, en una época en la que el futbolista aún pertenecía al Sevilla ... FC.

Para poner fin a esta sanción, el Padova, su actual equipo, organizó un «acto de bienvenida» en la tienda oficial del club a través del cual los aficionados pudieron saludar y fotografiarse con el campeón del mundo y ex del Sevilla FC. De esta forma, el campeón del mundo está disponible desde finales del mes de octubre, pero el Padova no ha requerido de sus servicios hasta este sábado.

🇦🇷🌍 Debut del 'Papu' Gómez amb el @PadovaCalcio a la #SerieB després de 2 anys de sanció. Expectació amb un campió del món en el derbi Padova-Venezia https://t.co/hxovYkqJdw pic.twitter.com/GMXu18aaKP — Pau Galceran (@paugalceran1) November 22, 2025

El conjunto italiano ha perdido ante el Venezia en la jornada 13 de la Serie B, pero lo más destacado del encuentro ha sido el debut de Papu Gómez, tras dos años sin poder competir. Corría el minuto 58 cuando Matteo Andreoletti, técnico del Padova, hizo un doble cambio e insertó en el campo al argentino. Al jugador se le ovacionó desde la grada, que aguardaba con expectación el debur del carismático jugador de Buenos Aires.

No obstante, no pudo cambiar mucho el devenir del encuentro, puesto que a los diez minutos de su entrada al terreno de juego, el Venezia metió el segundo y definitivo tanto del encuentro. El conjunto de Padua se encuentra el 14 en la tabla y acumula ocho partidos sin conocer la victoria en liga.