Papu Gómez vuelve a jugar tras dos años de suspensión

El argentino ha vuelto a pisar un terreno de juego este sábado en el Padova - Venezia de la serie B

Papu Gómez pone fin a su sanción

Candela Vázquez

Alejandro 'Papu' Gómez ha vuelto a jugar un partido oficial a sus 37 años tras haber cumplido la suspensión que le fue impuesta de dos años tras una investigación por dopaje, en una época en la que el futbolista aún pertenecía al Sevilla ... FC.

