El tráfico de Sevilla se colapsa por la lluvia: coches detenidos, vías cortadas y semáforos apagados
Estas son las zonas de Sevilla donde más ha llovido hoy: seis pueblos superan los 84 litros por metro cuadrado

Papu Gómez, sobre su reencuentro con Gasperini: «No hicimos las paces»

El exsevillista se marchó del Atalanta por una fuerte discusión con el entrenador italiano

Monchi: «Por plantilla, el Sevilla debe mirar más para arriba que para abajo»

Papu Gómez celebrando un gol con el Sevilla FC
Papu Gómez celebrando un gol con el Sevilla FC

Alberto Moreno

El Papu Gómez ya está de vuelta. El pasado 20 de octubre, el exjugador del Sevilla FC vio fin a la sanción de dos años impuesta por la UEFA por doping y dos días después, fue presentado por el Pádova, equipo de ... la segunda división italiana. Aprovechando su fichaje por el equipo del noreste de Italia, el Papu Gómez le concedió una entrevista a Sky Sports, donde contó cómo ha vivido este proceso y recordó cómo es su relación actual con Gasperini, su entrenador en el Atalanta.

