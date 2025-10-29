Papu Gómez, sobre su reencuentro con Gasperini: «No hicimos las paces»

El Papu Gómez ya está de vuelta. El pasado 20 de octubre, el exjugador del Sevilla FC vio fin a la sanción de dos años impuesta por la UEFA por doping y dos días después, fue presentado por el Pádova, equipo de ... la segunda división italiana. Aprovechando su fichaje por el equipo del noreste de Italia, el Papu Gómez le concedió una entrevista a Sky Sports, donde contó cómo ha vivido este proceso y recordó cómo es su relación actual con Gasperini, su entrenador en el Atalanta.

La multa que recibió el argentino por haber consumido terbutalina, sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje, le ha mantenido alejado del verde durante dos años, en los que ha desvelado cómo se sentía al entrenar en solitario: «Al principio, durante los primeros meses, intenté entrenar por mi cuenta, pero lloraba todos los días porque no podía hacerlo«.

Tras una exitosa etapa en el Atalanta que duró seis temporadas y media, elPapu Gómez fichó por el Sevilla en 2021 y dos años y medio después, regresó a Italia para jugar en el Monza, donde sólo disputó dos partidos antes de la sanción por doping. Ahora, el Papu Gómez explica el motivo de volver a fichar por un equipo italiano: «La negociación con el Pádova duró 3-4 días. Tenía ofertas de Argentina y de algunos países árabes, pero quería quedarme en Europa, sobre todo en Italia«.

Del mismo modo, el campeón del mundo con Argentina también se acordó de Gasperini, su entrenador en el Atalanta con el que vivió uno de los episodios más desagradables de su carrera como futbolista. En un partido de Champions frente al Midtjylland, su técnico le pidió que jugara en la banda derecha a lo que el Papu Gómez le contestó que no. «Ahí ya supe que me iba a sacar en el entretiempo. Pero en el vestuario se sobrepasó e intentó agredirme físicamente«, reconoció el argentino sobre el capítulo que le condujo a abandonar el Atalanta.

Cuatro años más tarde, el Papu Gómez ha hablado sobre el reencuentro con Gasperini, en el que afirma que «bebimos una copa de vino y hablamos de fútbol», aunque también admitió que «no hicimos las paces«.

El atacante nacido en Buenos Aires tuvo que salir del conjunto italiano en el mercado de invierno de 2021. «Gracias a Dios apareció el Sevilla«, confesó el exjugador hispalense. El Papu Gómez llegó a disputar 91 partidos con la camiseta hispalense, donde consiguió levantar una Europa League en 2023.