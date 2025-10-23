Papu Gómez pone fin a su sanción y podría debutar con su equipo el domingo

Alejandro 'Papu' Gómez podrá volver a jugar al fútbol este domingo de forma oficial. El argentino ha cumplido la suspensión que le fue impuesta de dos años tras una investigación por dopaje y está preparado para calzarse de nuevo las botas. El Padova ... de la Serie B italiana se enfrenta a la Juve Stabia el próximo domingo y Papu Gómez podría ser parte del equipo.

Para poner fin a esta sanción, el Padova organizó un «acto de bienvenida» en la tienda oficial del club a través del cual los aficionados pudieron saludar y fotografiarse con el campeón del mundo y ex del Sevilla FC.

A sus 37 años, Papu Gómez vuelve a comenzar en la categoría de plata del fútbol italiano. El carismático futbolista ha defendido en numerosas ocasiones que sólo ingirió por error un jarabe para la tos de sus hijos, pero no se ha visto beneficiado por una rebaja del castigo.

Papu Gómez estuvo ligado al Sevilla entre enero de 2021 y el verano de 2023, fue campeón de la Europa League y disputó como nervionense 90 partidos oficiales en los que anotó diez tantos. Desde el pasado verano está ligado al Padova a sabiendas de que no podría jugar en los primeros meses de competición.