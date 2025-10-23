Suscríbete a
Papu Gómez pone fin a su sanción y podría debutar con su equipo el domingo

El Padova organizó un «acto de bienvenida» dedicado al argentino antes de que se pueda estrenar tras la suspensióon de dos años a la que se tuvo que someter

Papu Gómez ya tiene nuevo equipo

Papu Gómez, durante el acto de bienvenida organizado por el Pádova
Nacho Pérez

Alejandro 'Papu' Gómez podrá volver a jugar al fútbol este domingo de forma oficial. El argentino ha cumplido la suspensión que le fue impuesta de dos años tras una investigación por dopaje y está preparado para calzarse de nuevo las botas. El Padova ... de la Serie B italiana se enfrenta a la Juve Stabia el próximo domingo y Papu Gómez podría ser parte del equipo.

