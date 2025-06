Papu Gómez, los elogios a Monchi y la inspiración de Isco: «Es para sacarse el sombrero»

Papu Gómez no tuvo una salida fácil del Sevilla. A la pérdida de protagonismo en el equipo en sus últimos tiempos se unió ese problema con el dopaje, que todavía lo tiene sin jugar. Eso sí, el argentino le guarda un cariño especial al equipo sevillista y a la ciudad, a la vez que también fue testigo de esa caída que ya había iniciado el club mientras él estaba en el vestuario. En una entrevista en El Pelotazo de Canal Sur Radio, Papu Gómez ha hablado de todo lo vivido en Nervión, su experiencia con Monchi, el director deportivo que lo fichó y también su relación con Isco Alarcón, ahora un ejemplo en ese deseo de volver a sentirse futbolista.

«Por más que se ganase la Europa League, creo que ya en ese momento se veía un poco de desorden en el club. Desde que se fue Monchi, luego vino Orta, muchos factores influyeron para que el Sevilla, despacio y en el tiempo, empezase a decaer. Lamentablemente, el último tiempo no pudieron salir adelante y fueron muy malas temporadas, por un montón de factores que, bueno, desde lo futbolístico, de la parte de dirección técnica, de la parte dirigencial, no ayudaron. Duele en el alma«, dijo el Papu como primer análisis de la realidad del Sevilla.

La salida de Monchi supuso una pérdida importante para el club sevillista y así lo entiende también el futbolista argentino, que elogió la figura del director deportivo. «Está muy presente no sólo en lo futbolístico, sino en el márketing, en la foto que se va a subir a las redes sociales, en las inferiores, en la cocina, en los hoteles... El tipo está muy presente en todo y eso hace que tenga una figura, digamos, a la par del presidente. Y eso, obviamente, conlleva un gran respeto por él y hace que uno quiera rendir el máximo, porque te contrata él y sabes que él da el máximo y entonces tú tienes que devolvérselo«, apuntó el Papu como uno de los secretos del trabajo del de San Fernando.

La relación con Isco

Durante su etapa en el Sevilla, Papu Gómez coincidió con Isco Alarcón, que no viviría sus mejores días como jugador hasta quedarse en el paro a mitad de temporada. Esa experiencia del malagueño con su posterior renacimiento en el Betis le sirve de ejemplo al argentino para afrontar el regreso al fútbol tras su sanción. «Yo tenía una gran relación y tengo, pero en el Sevilla teníamos una gran relación, volvíamos a casa juntos porque vivíamos en el mismo barrio todos los días, ida y vuelta y hablábamos mucho. Isco es una gran inspiración y un gran ejemplo de que se puede«, aseguró el argentino, que bromeó sobre su buen rendimiento con el Betis: »A mí me pone muy, pero muy contento. Obviamente, la camiseta que viste ahora... Me hubiese gustado que siguiera en el Sevilla, pero bueno, son circunstancias del trabajo y de la vida, pero me pone muy feliz por él, por su familia, porque sé lo que sufrió, sé lo que le costó obviamente y entrenarse solo, porque yo lo estoy viviendo y sé que no es fácil y volver como lo hizo él, es para sacarse el sombrero y aplaudirlo y así que bueno, esperemos que podamos ver su magia durante mucho más tiempo«.

Por último, el argentino mostró su identificación con la manera de vivir en Sevilla. «Tuve la suerte de conocer muchísima gente y el pueblo andaluz y el pueblo sevillano tienen una forma de vivir que lo tienen pocos en el mundo. Y yo que venía del norte de Italia, que es todo mucho más frío, me encontré con gente espectacular que te hace pasarla bien en el día a día. Y eso creo que el jugador, por eso uno cuando va a Sevilla no se quiere ir nunca más, porque lo pasa bien desde el día uno que llegas hasta el último día que te vas. Y eso es impagable, eso es impagable. Aparte de jugar en un gran club, uno vive en una gran ciudad. Uno parece que está de vacaciones viviendo ahí, por la temperatura, porque la gente es súper alegre, porque está con la guitarrita, con la cervecita, con el jamoncito. Y por más que la gente tal vez la esté pasando mal económicamente, siempre tiene un chiste, una palabra de amor, de alegría«.