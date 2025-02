UD Las Palmas - Sevilla FC, las notas de los jugadores: mucho cambia para que nada cambie

Aquí puedes ver las notas de los jugadores del Sevilla tras el debut liguero: ... Así jugaron NYLAND APROBADO Salvador en el primer tiempo con una intervención que acabó en el palo, en la segunda dejó dudas por su juego de pies. CARMONA BIEN Poco que reprochar al canterano con el que pocos contaban y que fue el mejor de la defensa sevillista con diferencia. GUDELJ SUSPENSO Cierto es que al serbio le tocó estar acompañado por el peor amigo posible, pero no se impuso nunca. NIANZOU SUSPENSO Un delantero con cara de inglés despistado y nombre de hamburguesa lo dejó en ridículo una y otra vez. PEDROSA SUSPENSO Gran carrera para abrir el marcador con su centro y muy mala segunda mitad quedando retratado por Sandro. JUANLU NOTABLE Chico para todo, el oro olímpico empezó en el centro del campo pero se fue acostando a la banda y encontró el gol. AGOUMÉ SUSPENSO Más basto cuando tiene que golpear el balón que un bocadillo de lentejas. Asusta al rival, pero no lo suficiente. SOW SUSPENSO El centrocampista invisible esta vez sí que apareció llegando desde segunda línea y desperdició dos claras ocasiones. OCAMPOS SUSPENSO Partido como siempre de mucha lucha para el argentino que fue más insistente que preciso. ISAAC APROBADO Mucha pelea para él sólo. Ya va echando de menos a En-Nesyri... y esto acaba de empezar. Asistió a Juanlu. LUKEBAKIO APROBADO Dos grandes jugadas por la banda izquierda al poco de empezar el partido y una clara oportunidad desperdiciada. JESÚS NAVAS APROBADO De extremo en el tramo final. Como en los viejos tiempos. PEQUE APROBADO Por su estilo, como referencia ofensiva no acaba de convencer. KIKE SALAS APROBADO El equipo ganó en seguridad defensiva. GARCÍA PIMIENTA SUSPENSO Alineación diabólica y puesta en escena que da miedo.

