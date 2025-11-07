Las palabras de Joan Jordán tras ser convocado: «Preparado y con ganas de competir»

El Sevilla FC se enfrenta este sábado al Osasuna en el Sánchez-Pizjuán, un duelo vital para la estabilidad del equipo, el cual lleva tres derrotas consecutivas y quiere registrar una victoria antes de marcharse al parón de noviembre. Con este objetivo, Almeyda se plantará en Nervión con los 24 hombres que ha convocado ... , entre ellos, una sorpresa: Joan Jordán.

El catalán estuvo toda la temporada pasada cedido en el Deportivo Alavés, acumulando bastante minutos en comparación con los que había disputado en el Sevilla la campaña anterior. No obstante, a su regreso en julio, Jordán decidió operarse tras llevar meses arrastrando dolor por una hernia en la espalda.

Con esta intervención, el Sevilla FC se quedó sin margen de maniobra para poder buscarle otra cesión. Se le ofreció rebajarse el sueldo como a otros de sus compañeros, pero las condiciones que impuso para llevarlo a cabo no satisficieron al club. Ahora, y tras meses de recuperación, Jordán ha decidido que ya está listo para empezar a acumular minutos y su técnico lo ha llamado 540 días después de su última convocatoria.

Se ha hecho de rogar, pero el futbolista ha asegurado estar más que capacitado para regresar a los terrenos de juego. Así lo ha corroborado a través de sus redes sociales: «De vuelta. Después de mucho trabajo, ha llegado el momento: Preparado y con ganas de competir y sumar. La posibilidad de regresar en casa, con nuestra gente, me hace más feliz todavía. ¡Vamos, Sevilla! Un paso más en el camino«.

La última vez que Jordán vistió la camiseta sevillista fue en mayo de 2023, cuando el Sevilla FC se erigió con la séptima Europa League en Budapest ante la Roma. Mucho ha llovido desde entonces, y ahora el catalán tendrá que reencontrarse con el sevillismo, que últimamente no le ha profesado especial cariño.