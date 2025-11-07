Suscríbete a
+Nervión

Las palabras de Joan Jordán tras ser convocado: «Preparado y con ganas de competir»

El catalán regresa a una lista del Sevilla casi dos años y medio después

Jordán entra en la convocatoria del Sevilla - Osasuna

Las palabras de Joan Jordán tras ser convocado: «Preparado y con ganas de competir»
Candela Vázquez

Candela Vázquez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Sevilla FC se enfrenta este sábado al Osasuna en el Sánchez-Pizjuán, un duelo vital para la estabilidad del equipo, el cual lleva tres derrotas consecutivas y quiere registrar una victoria antes de marcharse al parón de noviembre. Con este objetivo, Almeyda se plantará en Nervión con los 24 hombres que ha convocado ... , entre ellos, una sorpresa: Joan Jordán.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app