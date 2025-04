El pacto que sostiene a Del Nido Carrasco puede prolongarse hasta 2030

La guerra accionarial del Sevilla FC cuenta con tantos capítulos, que daría para guión de serie para alguna famosa plataforma. José María del Nido Benavente sigue en pie de guerra contra el actual consejo de administración, sus batallas se dan lugar en los ... juzgados, en las redes sociales y, también, en las juntas de accionistas extraordinarias. El pasado lunes, el presidente del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, le afeó los 105.000 euros que la entidad gasta cada vez que se organiza una asamblea de este calibre, consciente de que el expresidente no tiene actualmente margen de maniobra para actuar.

Hay dos pactos que lo mantienen atado de pies y manos, el de minorías y el de gobernabilidad. El primero expira en noviembre de 2024, pero el segundo estará en vigor hasta 2027 e incluye una cláusula mediante la cual podría prorrogarse hasta, por lo menos, 2030, tal y como ha podido conocer este medio. Así, el actual consejo de administración podría seguir gestionando el Sevilla FC con ciertas garantías.

El problema ante el que se enfrenta la actual directiva es la caducidad del pacto de minorías, mediante el cual, el máximo accionista tiene casi 32.000 títulos atados al actual consejo por el derecho de las minorías. Una estrategia que siguió para tener tres representantes dentro del consejo de administración mientras estaba inhabilitado. No obstante, Del Nido Carrasco no contó con que su hijo le 'traicionaría' poco después, alineándose junto a José Castro. Un acuerdo que hace que Del Nido Benavente no pueda votar para destituir al consejo ni para nombrar otro nuevo. Sin embargo, este acuerdo expira en 2024 y esto provocará que el expresidente tenga más margen de maniobra para actuar. Durante la junta de accionistas del pasado lunes, el consejo de administración de acogió al artículo 7 del Código Civil para evitar el voto de Del Nido Benavente en los puntos que no tienen que ver con el cese de los consejeros, que es en los que puede aplicarse y se ha aplicado en anteriores juntas.

Posible prórroga

No obstante, aunque el pacto de minorías expire, la actual dirección del Sevilla FC tiene a su favor otro acuerdo. El pacto de gobernabilidad, firmado en noviembre de 2019 por Sevillistas de Nervión (que aglutina a las familias Guijarro, Alés y Castro) y la familia Del Nido es el que trae de cabeza al expresidente del Sevilla. Este texto obliga a todas las partes a votar en el mismo sentido si el voto está alineado entre presidente y vicepresidente, so pena de gravosas penalizaciones monetarias. El objetivo primigenio de este pacto era el de mantener a raya el capital extranjero, es decir, impedir que 'los americanos' compraran acciones del club. El caso es que Del Nido Benavente pidió a su hijo que rompiera este pacto tras llegar a un acuerdo con 777 Partners, petición que rechazó Del Nido Carrasco, siendo éste el origen de la ruptura de la relación entre ambos.

De esta forma, el expresidente quedaría al margen del consejo de administración del Sevilla, a pesar de ser el máximo accionista del club, puesto que si decidiera votar en contra del sentido del voto alineado se enfrentaría a duras penas económicas. Es decir, podría votar, pero sería duramente sancionado. Es por esto que Del Nido Benavente ha iniciado numerosos litigios judiciales con la esperanza de invalidar este acuerdo. Por el momento, ningún juez le ha dado la razón, pero mantiene la lucha viva y, ayer mismo, denunció la «actitud dictatorial de la mesa en la junta general contra todos los accionistas».

Lo cierto es que el actual consejo de administración del Sevilla podría mantenerse, incluso, más allá de 2027. Según ha podido comprobar ABC de Sevilla, el pacto de gobernabilidad cuenta con un artículo que cita textualmente lo siguiente: «Este documento se mantendrá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2027 (...). Llegando al vencimiento, se prorrogará el acuerdo por periodos sucesivos trianuales, en cada uno de los cuales se rotarán presidencia y vicepresidencia, sucesivamente».

De esta forma, y si un juez no dice lo contrario de aquí a esta fecha, el organigrama de la plana mayor del Sevilla FC puede cambiar muy poco. Lo cierto es que el pacto está judicializado y la actitud de Del Nido Benavente está lejos de conformarse con este panorama. «Yo no soy sevillista normal, porque si fuera normal, me limitaba a sacar mis abonos para mi mujer y mis hijos, gastarme 11.500 y coger los 125 millones de euros que me dan por las acciones. Yo necesito al Sevilla, porque forma parte de mi vida, pero desgraciadamente para mí, hoy el Sevilla me necesita a mí«, declaró Del Nido Benavente tras no poder ejercer su derecho al voto en la pasada junta.