Pablo Sarabia no se olvida del Sevilla FC: «Una de las etapas más felices de mi vida, si no la que más»

El madrileño, ahora jugando en la liga de Catar, aprovecha una entrevista para recordar su paso de tres temporadas por el club de Nervión

manuel gómez

A. F.

Pablo Sarabia, con los números en la mano, vivió en Sevilla los mejores años de su carrera profesional. Llegó a Nervión sin hacer ruido y se marchó, en el verano de 2019, dejando un buen puñado de millones en las arcas del Sánchez- ... Pizjuán, coincidiendo con el regreso de Monchi en su segunda etapa al Sevilla, precisamente el hombre que apostó por el zurdo años atrás para firmarlo por menos de un millón de euros procedentes del Getafe, el otro club donde hizo carrera en su despegue en la élite.

