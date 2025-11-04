Pablo Sarabia no se olvida del Sevilla FC: «Una de las etapas más felices de mi vida, si no la que más»

Pablo Sarabia, con los números en la mano, vivió en Sevilla los mejores años de su carrera profesional. Llegó a Nervión sin hacer ruido y se marchó, en el verano de 2019, dejando un buen puñado de millones en las arcas del Sánchez- ... Pizjuán, coincidiendo con el regreso de Monchi en su segunda etapa al Sevilla, precisamente el hombre que apostó por el zurdo años atrás para firmarlo por menos de un millón de euros procedentes del Getafe, el otro club donde hizo carrera en su despegue en la élite.

Pero fue en Sevilla donde dio un salto cualitativo a su carrera, jugando con entrenadores tan distintos como Sampaoli (con el que compitió incluso como carrilero), Berizzo, Montella, Caparrós o Pablo Machín. Los números del madrileño hablan por sí mismos: 43 goles y 38 asistencias en 151 partidos oficiales. Fue la gran pareja o socio de Ben Yedder, un delantero que no levantó plata en Nervión, pero que a su vez dejó una huella imborrable con sus numerosos goles.

Sarabia juega desde esta temporada en la Liga de Catar, donde concedió una entrevista con Marca para repasar su trayectoria y hablar a corazón abierto de cómo ha sido su carrera. ¿Un lugar donde fue feliz? Sevilla. «Es una de las etapas más felices de mi vida, si no la que más. Tuve un gran desarrollo personal y como equipo jugamos Champions y me fue muy bien», destacaba. «La afición del Sánchez-Pizjuán siempre estará en mi corazón», sentenció.

Una vez abandonó el Sevilla se marchó por 20 millones al PSG, para acudir también a la llamada de la selección española, paso por el Wolverhampton y ahora liga de Catar. «No sé donde quedaré yo en la historia, pero yo estoy contento con lo que he aportado en todos los equipos. Siempre lo he dado todo y eso me enorgullece», finaliza Sarabia, quien no olvida que su momento más destacado fue luciendo la camiseta del Sevilla.