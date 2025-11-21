Suscríbete a
+Nervión
Urgente
Al menos tres personas atrapadas por un derrumbe en una mina en el concejo asturiano de Cangas del Narcea

Pablo Alfaro sobre su dupla con Javi Navarro: «Cuanto más odiados éramos fuera, más cariño y respeto teníamos aquí»

El antiguo jugador del Sevilla disputó 190 partidos con la camiseta rojiblanca

Rakitic respalda el trabajo de Matías Almeyda al frente del Sevilla FC

Pablo Alfaro, exjugador del Sevilla FC
Pablo Alfaro, exjugador del Sevilla FC OFFSIDERS

Alberto Moreno

Hace 25 años, el Sevilla FC comenzó a crecer como club tras su ascenso a Primera División. Desde entonces, el conjunto hispalense ha sumado un total de once títulos (siete Europa League, dos Copa del Rey, una supercopa de Europa y una supercopa ... de España). Para ello, los primeros años del presente siglo fueron fundamentales para que la entidad sevillista lograse ese crecimiento posterior.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app