Pablo Alfaro sobre su dupla con Javi Navarro: «Cuanto más odiados éramos fuera, más cariño y respeto teníamos aquí»

Hace 25 años, el Sevilla FC comenzó a crecer como club tras su ascenso a Primera División. Desde entonces, el conjunto hispalense ha sumado un total de once títulos (siete Europa League, dos Copa del Rey, una supercopa de Europa y una supercopa ... de España). Para ello, los primeros años del presente siglo fueron fundamentales para que la entidad sevillista lograse ese crecimiento posterior.

Uno de los jugadores más importantes en aquella etapa fue Pablo Alfaro. Con su llegada al conjunto hispalense en el año 2000, el exjugador maño se convirtió en dueño y señor de la zaga sevillista hasta 2005. Esta semana ha vuelto a ser noticia, ya que ha concedido una entrevista a Offisders, en la que ha repasado tu etapa como jugador del Sevilla FC.

Su fichaje por el cuadro nervionense coincidió con el descenso a Segunda División y en su primera temporada defendiendo la elástica blanquirroja, logró ascender a la máxima categoría del fútbol español. El exdefensor del Sevilla desveló la clave para conseguirlo: «Éramos hipercompetitivos y a nuestra gente les engorilaba. La clave del ascenso fue la competitividad extrema y el vestuario«.

Cuestionado por la mítico dúo defensivo que formó con Javi Navarro, Alfaro reconoció que la solidez que conformaron entre los dos «fueron los los cimientos de empezar a crecer como equipo». Además, el exsevillista señaló que «cuanto más odiados éramos fuera, más cariño y respeto teníamos aquí«.

Tanto Pablo Alfaro como Javi Navarro han estado en el punto de mira de muchos aficionados por la dureza que empleaban en los partidos. En cambio, el defensa maño piensa que «juzgar con los criterios actuales lo que pasó antes no es justo«.