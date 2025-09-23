Pablo Alfaro se rinde a Almeyda: «Se está ganando la credibilidad de la gente»

Con la victoria del Sevilla FC en Mendizorroza, Matías Almeyda se ha reivindicado como el mejor fichaje de la era Antonio Cordón. El entrenador ha caído de pie en el club de Nervión, al que le ha cambiado la cara, a pesar de haber perdido a dos de sus jugadores más importantes como eran Badé y Lukebakio.

Respecto a esta situación ha hablado el exsevillista Pablo Alfaro, el cual ha valorado especialmente el rendimiento que el técnico le está sacando a la plantilla actual del Sevilla: «Los equipos buscan ganar sabiendo las características que uno tiene, las virtudes y los defectos. Almeyda ha transmitido sensatez. Sabe lo que significa el Sevilla. Y con siete fichajes a coste cero le está sacando el máximo rendimiento a la plantilla, no sólo los fichajes, sino los que ya estaban. Nadie pensaba que en el trío de centrales iban a ser Nianzou y Marcao, que no han estado en el pasado acertados, y Azpilicueta con sus 36 años«.

De esta forma, el también entrenador ha asegurado que el partido ante el Villarreal en el Sánchez-Pizjuán es vital para conocer las capacidades reales del equipo: «El entrenador se está ganando la credibilidad de la gente. Si eres creíble tienes mucho a su favor. El equipo está compitiendo con sus armas, con una inversión de cero euros. No tiene que ser fácil, pero a seguir compitiendo y creciendo. La del Villarreal es una prueba de fuego».

El equipo con más amarillas

No obstante, el Sevilla de Almeyda es también el equipo con más amarillas (17) de LaLiga. La alta intensidad con la que los sevillistas disputan el balón ha provocado que sea el más penalizado por los colegiados. Respecto a este punto, Pablo Alfaro tiene una opinión formada: «Se debe frenar. Estamos hablando de un fútbol diferente al de hace unos años. El VAR te fiscaliza mucho. En mi época también el Canal Plus nos ponía en el foco. Ese ímpetu y acciones de agresividad bien entendidas le van a ayudar. Pero hay situaciones que no debe repetir y seguir mejorando. Ese tigre, que lo tiene dentro, lo debe calmar y adaptar para el bien de su fútbol».