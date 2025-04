Las opciones de Diego Alonso para recomponer su defensa contra el Villarreal

Diego Alonso busca su primera victoria en LaLiga con el Sevilla FC este domingo frente al Villarreal en el Sánchez-Pizjuán. El técnico uruguayo sabe que su futuro está en juego y, sin duda, las condiciones para afrontar esta 'final' no son las mejores posibles. El equipo llega a la cita contra los castellonenses con la enfermería llena y algunas bajas de consideración por sanciones, como son los casos de los capitanes Sergio Ramos y Jesús Navas, expulsados en el último liguero choque contra la Real Sociedad.

Los problemas gordos para Alonso estarán, en efecto, en la defensa, sobre todo en su eje, teniendo en cuenta también que Loïc Badé, quien ya se perdió el partido ante el PSV del miércoles por una lesión en el sóleo, tampoco podrá jugar ante el Villarreal por esta dolencia que lo mantendrá alejado del equipo durante algunos encuentros.

El entrenador del Sevilla FC tendrá que meditar bien cómo recompone esa parte fundamental del equipo ante tales ausencias de peso. Parece claro que el serbio Gudelj tiene en el centro de la defensa su sitio fijo contra el Villarreal. La incógnita está en elegir a su acompañante, el cual puede salir entre Nianzou o Gattoni, dos futbolistas muy poco utilizados este curso tanto por Mendilibar como por el propio Alonso.

Nianzou tuvo minutos en el 2-3 del Sevilla - PSV y la verdad es que no salió muy bien parado. Fue uno de los cambios de Alonso y no pudo evitar con sus compañeros la debacle, la remontada de los neerlandeses tras la expulsión de Ocampos. Gattoni, por su parte, no aparece desde principios de temporada con aquel error que propició la primera derrota liguera ante el Valencia.

Otra solución para dicha demarcación sería la de Marcao, que este sábado, a un día del partido contra el Villarreal, ha vuelto a entrenarse con el grupo. El brasileño, en cualquier caso, lleva meses sin disputar un partido oficial. Está también el canterano Kike Salas, que ya actuó con Mendilibar tanto de central como de lateral. Sin Badé y Sergio Ramos, la empresa contra el Villareal de Marcelino se empina de manera inquietante, si bien los de Diego Alonso están obligados a demostrar personalidad en el Sánchez-Pizjuán y pelear con todo por dejar los tres puntos en casa.