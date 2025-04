Óliver Torres y su llegada a Rayados: «Canales ha sido un factor importante, me está ayudando muchísimo»

Óliver Torres está a punto de comenzar una nueva etapa en su carrera deportiva que le llevará a vestir la camiseta del Rayados de Monterrey mexicano. Antes de partir hasta México, el extremeño expresa sus impresiones previas de lo que espera que sea esta nueva etapa como profesional y desvela que un rival en el Betis, como fue Sergio Canales, ha hecho mucho para que se decidiera por elegir la opción del equipo de la capital del estado de Nuevo León.

«Con todo el mundo que he hablado me han hablado maravillas, tanto gente del propio club como compañeros antiguos que han estado allí. Incluso Canales, que ha sido un factor importante también para que vaya allí, pues me han dado la tranquilidad de que voy a estar bien. Fue curioso porque tuve la reunión por la noche con el presidente y el director deportivo y a los cuatro días vi que me siguió Canales en redes y dije: 'Hostia, esto va más en serio'. Y rápido nos escribimos y me envió un audio de cuatro minutos contándome todo lo que era la ciudad, todo lo que era el proyecto, cómo se había sentido él este año y en esos tres o cuatro minutos la verdad es que me convenció, estaba súper feliz, súper motivado, me dijo que -obviamente- tenía ganas de que fuera para allí y desde ese día me está ayudando muchísimo y se lo agradezco mucho», explica el exjugador del Sevilla en Relevo.

En cuento a sus expectativas en el equipo azul y blanco, Óliver Torres confiesa que «como me dijo Sergio, lo que me voy a esperar allí es totalmente desconocido porque aquí en España no sabemos realmente lo que hay allí. Me dijo que él estaba asombrado del nivel que tenía la liga mexicana, de lo competitiva que era y, sobre todo, eso, que la afición es súper sentimental, que lo sienten mucho. Aparte, la afición de Rayados tiene muchas ganas de que el equipo vuelva a ganar un campeonato y ojalá que podamos ofrecérselo, porque lo que más ilusión me haría a mí sería ir para allí y volver a ganar».

Explica también el futbolista extremeño el motivo por el que se está ejercitando en España aún en solitario antes de comenzar a entrenarse con el Rayados a partir del 1 de julio: «Por un tema legal, mi contrato en el Sevilla termina el día 30 entonces me he tenido que quedar aquí. Obviamente, he supeditado todo con los servicios médicos, con los preparadores físicos de Rayados y, al final, ha sido lo mejor para todas las partes. Por suerte, a día de hoy, cada uno podemos entrenar y prepararnos de la mejor manera y llego allí muy bien físicamente, intentando desde el día uno llegar allí con la mayor ilusión y motivación y cerrando esta etapa aquí y empezando allí».

Por último, sobre su decisión de marcharse a México, Óliver Torres comentaba que «el año pasado tuve un primer acercamiento donde yo no me planteaba salir de Europa. Entonces no me lo planteaba y, este año, fue todo muy rápido, llegó de manera inesperada. Además, me escribieron por la mañana que querían tener una reunión conmigo por la noche. La tuvimos y en una semana estaba cerrado. La verdad es que fue todo muy fácil, el proyecto fue muy convincente, la gente con la que hablé, el factor humano fue súper importante y, sobre todo, que sentí que era importante para su proyecto y eso fue lo que me hizo sentir que tenía que marcharme para allí», finalizó.