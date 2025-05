Óliver Torres: «Sergio Canales ha sido un apoyo crucial»

Óliver Torres abandonó la disciplina del Sevilla tras no renovar con el club rojiblanco y puso rumbo a México, donde le esperaban viejos conocidos de la Liga EA Sports como son Sergio Canales y 'Tecatito'.

El cambio de club conlleva a veces un cambio de país, de casa, de cultura y en el caso de Óliver Torres, el ex del Betis, Sergio Canales, ha sido un apoyo crucial para adaptarse lo más rapido a Rayados de Monterrey. En una entrevista concedida a RG La Deportiva, el extremeño ha explicado cuan importante ha sido Canales en estos primeros días en México: «Con Canales me he enfrentado muchas veces, pero no tenía relación personal. Me habló incluso antes de conocernos cuando estaba negociando con Rayados. Cuando se concreto el fichaje me quede en España y él iba a buscarme casa, miraba los departamentos, me hacia videollamada. Me esta ayudando mucho a la adaptación».

La experiencia que aportan los dos jugadores a la Liga MX es uno de los motivos de peso del club para tenerlos en la plantilla. Canales llegó al club un año antes que Óliver y en este corto plazo, ha tomado los galones del equipo de Monterrey: «Para los compañeros es un referente. Es un jugador que por sus hechos hace que sea mas fácil ser esa guía para los jugadores. La parte que me va a tocar es sumarme a él. Lo mas importante para todos es que todos tengamos claros que significa Rayados, lo que queremos de Rayados, lo que buscamos y lo que buscan de nosotros. Sergio ha entendido perfectamente lo que el club le pedía y el motivo por el que fichó. Tenemos que ayudar a que el grupo sea cada vez mas fuerte. Los líderes necesitan al final gente a su alrededor que le sumen y que le hagan ser mejor», concluía el ex del Sevilla.

Óliver Torres habla del liderazgo de Sergio Canales 🇪🇸💥 pic.twitter.com/8s8eBIDnwa — RG La Deportiva (@rg690) July 19, 2024