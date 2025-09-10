La ofrenda del Sevilla FC a la Virgen de los Reyes, la semana que viene

La tradicional ofrenda del Sevilla FC a la Virgen de los Reyes, que quedó aplazada por el club el mes pasado, se llevará a cabo el próximo martes 16 de septiembre en la Capilla Real de la Catedral de Sevilla. El club perfila los detalles para poder celebrarla dicho día. De esta manera, la entidad de Nervión cumplirá con su costumbre de cada inicio de temporada.

En ella, los representantes del club, acompañados del cuerpo técnico y la plantilla de futbolistas, depositan flores a la patrona de la ciudad para pedir suerte y protección para el equipo en el nuevo curso. El evento, que suele producirse en agosto, se pospuso este año al mes de septiembre por motivos que estaban por explicar por parte del club.

Ha sido este miércoles cuando el presidente del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, ha expuesto en rueda de prensa las causas de dicho retraso en el acto: «En cuanto al acto ante la Virgen de los Reyes a mediados de agosto valoramos internamente hacerla en septiembre debido a que como todavía se tenían que incorporar futbolistas era mejor hacerla en septiembre. No era por motivos de seguridad, es un acto de confraternización de plantilla, consejo y cuerpo técnico», ha zanjado Del Nido Carrasco.

Por otra parte, el presidente también dio explicaciones por su ausencia en el acto de Fieles de Nervión: «Entendimos que los protagonistas tenían que los fieles de Nervión y pensamos que tenían que estar el presidente de honor (Caparrós) y el embajador del club (Pablo Blanco)», concluyó.