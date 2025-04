Oficial: Joaquín Caparrós, entrenador del Sevilla FC hasta final de temporada

Ya es oficial. Joaquín Caparrós Camino, de 69 años, es nuevo entrenador del Sevilla FC hasta final de temporada. El utrerano vuelve una vez más a coger las riendas del equipo de su vida en una situación de urgencia. Releva a Xavi García Pimienta, destituido este mismo domingo tras un pobre bagaje deportivo con 36 puntos en 31 jornadas de LaLiga. La última etapa de Caparrós en el Sevilla FC fue en 2019, cuando se hizo cargo del banquillo tras la destitución de Pablo Machín, para lo que tuvo que dejar antes su puesto como director de Fútbol del club.

En aquella ocasión, con un balance de seis victorias, un empate y cuatro derrotas en las once últimas jornadas ligueras, logró atar la sexta posición que permitió al Sevilla FC la clasificación directa para la fase de grupos de la UEFA Europa League.

Éste es el comunicado emitido por los medios del Sevilla FC: «Joaquín Caparrós será el entrenador del Sevilla FC hasta el final de esta temporada 24/25 tras conocerse la destitución de García Pimienta. El club ha alcanzado un acuerdo con el utrerano para dirigir al equipo en este tramo final de campaña, a la que le quedan siete jornadas por delante. Esta será la cuarta etapa en la que Joaquín Caparrós esté al frente del Sevilla FC; desde el año 2000 al 2005 en primera instancia y posteriormente otras dos como entrenador sustituto, en los últimos cuatro encuentros de la 17/18 y en otros once choques en el final de la temporada 18/19».

Caparrós no entrena desde septiembre de 2022, fecha en la que dejó su cargo como seleccionador de Armenia. El combinado armenio, con el utrerano, logró ascender a la Liga B de la Nations League, enlazando la racha más larga de partidos sin perder (9) de su historia e, incluso, llegando a soñar con ir al Mundial: después de cuatro jornadas llegó a ser líder en solitario de su grupo clasificatorio con 10 puntos, uno más que Alemania.

La de Caparrós es una vida entera ligada al Sevilla Fútbol Club. Llegó a la entidad por primera vez de la mano del entonces presidente Roberto Alés y su director deportivo, Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, a comienzos de la temporada 2000-01, y logró el ansiado ascenso a Primera división proclamándose campeón de Segunda de forma holgada.

A lo largo de las siguientes cuatro temporadas en el banquillo sevillista, el utrerano no sólo consiguió afianzar al Sevilla en la máxima categoría, sino también clasificarlo para la disputa de la Copa de la UEFA en dos ocasiones. Precisamente, sería la segunda de ellas, la lograda al final de su última temporada en el club, la que le supondría, un año después, la conquista del primer título europeo para las vitrinas de la entidad en Eindhoven en 2006.

Casi 13 años después de su marcha, Caparrós regresó al club en abril de 2018 tras la destitución de Vincenzo Montella. A sólo tres jornadas para terminar el campeonato más el duelo aplazado ante el Real Madrid, la misión del utrerano era clasificar al equipo para la UEFA Europa League. Lo hizo incluso con una jornada de sobra, consiguiendo tres victorias y un empate. Al cierre de la temporada se anunció su paso a los despachos como director de Fútbol del club.

En marzo de 2019 comenzó su tercera etapa a cargo del banquillo sevillista tras la destitución de Pablo Machín, dejando su puesto como director de Fútbol del club. Este domingo, el utrerano inicia su cuarta etapa como relevo de García Pimienta. En una entrevista reciente con ABC, admitió que le agradaba enormemente que su nombre siguiera vinculándose al banquillo sevillista como opción: «Claro que me agrada. Es que es mi equipo. Cuando voy a cualquier tertulia o a las peñas, que ahora visito mucho con Pablo (Blanco), pues es un motivo de satisfacción. Lo de los Biris, que no me lo esperaba, fue algo muy emotivo. Siempre he dicho que estaré eternamente agradecido a este club porque me ha dado muchísimo más de lo que yo humildemente le haya podido dar».