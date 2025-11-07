Oficial: Jesús Galván deja el Sevilla Atlético y se marcha al Mirandés

El Sevilla FC ha confirmado de manera oficial que su hasta ahora técnico del Sevilla Atlético, Jesús Galván, ha alcanzado un acuerdo con el CD Mirandés, de LaLiga Hypermotion, para convertirse en primer entrenador del conjunto burgalés. Así, Galván cierra la que ... era su cuarta etapa en el club nervionense, tercera como técnico, tras defender la camiseta blanquirroja a finales de los años 90.

La que ahora termina comenzó en el verano de 2022, cuando regresó al club tras dirigir al CD Utrera y al CD Gerena, para tomar las riendas del Cadete A sevillista. El 11 de octubre de 2023, hace justo dos años, daba el salto al banquillo del Sevilla Atlético como sustituto de Antonio Hidalgo, hoy en el RC Deportivo, quien, como ha ocurrido ahora con Galván, aceptó con la temporada en curso una oferta para marcharse a la SD Huesca, también en Segunda.

El club, en un comunicado, explica que "de esta forma, se demuestra una vez más el carácter formador de la cantera del Sevilla, no ya solo en los terrenos de juego sino también en los banquillos. El club quiere agradecer a Galván su trabajo en esta etapa, en la que consiguió el ascenso a Primera Federación y la posterior permanencia, así como desearle la mejor de las suertes en esta nueva aventura profesional".

Ante esta situación, el Sevilla Atlético, como informó ABC de Sevilla y Orgullo de Nervión, ha elegido a otro hombre de la casa para sustituir a Galván. Se trata de Luci, miembro del cuerpo técnico de Joaquín Caparrós y que ya fue entrenador del Sevilla Atlético en 2018. El de Lepe será el encargado del filial hasta final de temporada y ya ocupará el banquillo este mismo fin de semana ante el Juventud de Torremolinos.