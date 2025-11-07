Suscríbete a
Oficial: Jesús Galván deja el Sevilla Atlético y se marcha al Mirandés

El técnico pone fin a su tercera etapa como técnico de los escalafones inferiores sevillistas

Luci será su sustituto de Galván en el Sevilla Atlético

Galván hace indicaciones durante un partido del Sevilla Atlético SFC

F. M.

El Sevilla FC ha confirmado de manera oficial que su hasta ahora técnico del Sevilla Atlético, Jesús Galván, ha alcanzado un acuerdo con el CD Mirandés, de LaLiga Hypermotion, para convertirse en primer entrenador del conjunto burgalés. Así, Galván cierra la que ... era su cuarta etapa en el club nervionense, tercera como técnico, tras defender la camiseta blanquirroja a finales de los años 90.

