Odysseas Vlachodimos: «Me gustaría empujar al Sevilla hacia arriba de nuevo para jugar en Europa»

El nuevo fichaje del Sevilla FC, Odysseas Vlachodimos, ha ofrecido sus primeras palabras a los medios del club para contar sus impresiones sobre su llegada a Nervión. «Estoy feliz por estar aquí. Fue como una montaña rusa de espera. No podía esperar para venir y por fin lo logramos, estoy muy feliz de estar aquí y estoy deseando conocer a mis compañeros de equipo, al personal y al cuerpo técnico. No puedo esperar para empezar», reconoce.

El griego, que ha llegado en calidad de cedido, se muestra confiado en las capacidades del equipo y derrocha ambición cuando es preguntado por su objetivo en su nuevo equipo: «Me gustaría empujar al Sevilla hacia arriba de nuevo para jugar al fútbol europeo. Creo que el Sevilla con toda la historia como una potencia con siete títulos de la Europa League tiene que volver de nuevo arriba en LaLiga y estoy deseando poder ayudar y hacer todo lo posible para regresar al club a donde pertenece».

Además, el guardameta asegura que conoce el ambiente del Ramón Sánchez-Pizjuán y no esconde sus ganas de conocer de cerca a la afición sevillista. «Mira, yo vi algunos partidos del Sevilla de la temporada pasada. He visto el ambiente en el estadio y no puedo esperar. Creo que la locura en un buen sentido, lo que vi en la televisión. También lo que me han dicho otras personas era que los fans son increíbles. Así que sí, yo lo quiero verlo».

Objetivo: volver a ser internacional

Una de las metas deportivas más queridas por Odysseas es la de haberse enfundado la camiseta de su selección. El griego no disputó apenas minutos la pasada temporada en el Newcastle y busca en el Sevilla más protagonismo para volver a jugar con Grecia.

Durante la entrevista, el guardameta recuerda que tuvo que decidirse entre su país natal o defender los colores de Alemania: «Eso fue una decisión difícil. Yo crecí en Alemania, siempre fue agradable y estaré agradecido por haber jugado para Alemania tantos partidos y también por haber ganado la Euro y poder jugar también el Mundial y una Eurocopa Juvenil. Llegó el momento en el que tuve que decidir y la decisión fue con el corazón y también por la familia que quiero. Jugar para Grecia».

Buen estado físico

A pesar de no haber tenido protagonismo el último año, el nuevo fichaje del Sevilla FC asegura que se encuentra en un buen momento deportivo: «Creo que sí. Creo que puedo decir que ahora tengo mucha experiencia, he visto mucho y también tengo muy buenos recuerdos siempre cuando venía a los estadios en España. El fútbol inglés es diferente, pero en este momento me gustaría hablar solamente sobre el Sevilla. Estoy muy feliz de estar aquí como dije y ahora mi objetivo es ayudar al equipo a alcanzar los objetivos y empujar al Sevilla de nuevo arriba, donde tiene que estar».

«Me siento muy bien. También me gusta todo el conjunto. La pretemporada estuvo bien. Me siento bien y además, como dije, yo quiero jugar. Tengo hambre de jugar y no puedo esperar, de verdad», concluye.