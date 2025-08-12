Ocho bajas para Almeyda en la vuelta al trabajo del Sevilla FC

Tras cerrar la pretemporada con la igualada ante el Toulouse del domingo, el Sevilla FC ha vuelto este martes a los entrenamientos en la ciudad deportiva José Ramón Cisneros con un amplio parte de ausencias. Hasta ocho futbolistas no han iniciado el trabajo a las órdenes de Matías Almeyda, que sigue dándole vueltas a esa alineación que podrá presentar para el inicio liguero ante el Athletic.

Los defensas Loïc Badé, Ramón Martínez y Adrià Pedrosa, los atacantes Stanis Idumbo, Rubén Vargas y Chidera Ejuke, más Nianzou y Joan Jordán, lesionados de larga duración, han sido las bajas en este primer entrenamiento de la semana, en el que nuevamente el canterano Juanlu se ha ejercitado como uno más con el equipo, después de ese bloqueo existente en la negociación entre el Sevilla y el Nápoles.

A pesar de ese amplio parte de bajas, el cuerpo técnico confía en poder recuperar a algunos futbolistas de cara a la cita en San Mamés, aunque todo dependerá de la evolución durante la semana. Quienes cuentan con más opciones de llegar a tiempo son Stanis Idumbo, que sufrió una lesión miofascial leve en los aductores del muslo izquierdo, y Ejuke, aunque también Vargas podría estar listo para al menos entrar en la convocatoria.

También se esperaba contar esta semana con Badé, aunque esa negociación abierta con el Bayer Leverkusen también asoma sobre su situación. El club teutón ha marcado al francés como objetivo y desde el Sevilla se espera una propuesta que podría cambiar el presente del defensa y que ayudaría a desbloquear ese mercado de fichajes que apenas se ha movido en Nervión.

Tampoco ha estado aún Odisseas Vlachodimos, el portero que se convertirá en la tercera incorporación del verano y cuya oficialidad se espera a lo largo de la jornada de este martes, después de que ayer llegase a Sevilla y pasara el reconocimiento médico.

