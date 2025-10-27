Suscríbete a
Nyland regresará a la portería del Sevilla FC mes y medio después

El noruego lleva seis partidos siendo suplente de Vlachodimos, lo que ha provocado que se esté pensando qué hacer con su futuro en enero

Orjan Nyland, portero del Sevilla FC, regresará mañana al once inicial de Matías Almeyda en el estreno copero del conjunto de Nervión en Toledo, en lo que será la primera oportunidad de romper con la mala dinámica en Liga (dos derrotas) tras ... el segundo parón de selecciones del curso. El portero noruego perdió la titularidad hace mes y medio, después de jugar ante el Elche en el Sánchez-Pizjuán y ver cómo Vlachodimos le adelantaba en el gusto del entrenador, jugándolo todo desde entonces, pese a que lleve unos partidos algo menos acertado que en su irrupción como titular.

