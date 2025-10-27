Nyland regresará a la portería del Sevilla FC mes y medio después

Orjan Nyland, portero del Sevilla FC, regresará mañana al once inicial de Matías Almeyda en el estreno copero del conjunto de Nervión en Toledo, en lo que será la primera oportunidad de romper con la mala dinámica en Liga (dos derrotas) tras ... el segundo parón de selecciones del curso. El portero noruego perdió la titularidad hace mes y medio, después de jugar ante el Elche en el Sánchez-Pizjuán y ver cómo Vlachodimos le adelantaba en el gusto del entrenador, jugándolo todo desde entonces, pese a que lleve unos partidos algo menos acertado que en su irrupción como titular.

Seis partidos suma el greco-alemán, por cuatro del noruego, quien al menos no ha perdido el tacto con la portería en los parones internacionales. En el de septiembre disputó los dos partidos de clasificación hacia el Mundial de la selección de Noruega, que lidera su grupo y ve cerca la posibilidad de entrar en la siguiente cita mundialista de 2026. En el de octubre, Nyland participó en uno de los dos amistosos de su país. Ha hecho portería, otro asunto es cómo se encuentre con los defensores del Sevilla.

Porque dentro de esos cuatro partidos, el meta hizo un auténtico partidazo en Girona, en la primera victoria de los hombres de Almeyda en la temporada, para no estar tan atinado en el resto, con fallos groseros como el gol de falta de Rafa Mir con el Elche (mal colocada la barrera) o los que recibió del Getafe. Todo esto, con una suplencia esperada, han levantado al portero en el sentido de sentir que la mejor decisión personal sería la de salir en el mes de enero cuando el mercado vuelva a activarse.

Nyland aterrizó en el Sevilla de la mano de Víctor Orta en 2023. Firmó sólo un año y se ganó la renovación por dos cursos más. El pasado ejercicio fue el titular pese a algún problema físico de consideración. En la actual, la última firmada, le ha tocado ver más de la mitad de los compromisos oficiales desde el banquillo. Quiere jugar el Mundial y competirlo en forma. El Sevilla no le va a cerrar las puertas.