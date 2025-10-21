Nyland mira de reojo a enero... y al Mundial

La irrupción de Odysseas Vlachodimos y sus buenas actuaciones tienen su envés en Orjan Nyland. El noruego había sido el portero titular del Sevilla en los últimos tiempos y la llegada del griego lo ha desplazado de las alineaciones en una temporada ... con unas connotaciones especiales, con Noruega, donde es el habitual titular, con muchas opciones de clasificarse para la Copa del Mundo.

Ante este panorama, y según ha informado PTV Sevilla, el noruego mira de reojo al mercado invernal. De mantenerse sin demasiados minutos en el equipo sevillista, Nyland no descartaría buscar una salida y así se lo ha comunicado a su círculo más cercano. El meta, que finaliza su contrato el próximos mes de junio, no quiere poner en peligro su posible presencia en el Mundial, en la que sería su primera gran competición con la selección absoluta de Noruega.

Tras disputar las cuatro primeras jornadas del campeonato, con decisivas paradas en la victoria ante el Girona, el empate ante el Elche fue su última presencia entre los once elegidos. Desde que Almeyda colocó a Vlachodimos en Mendizorroza, el grecoalemán, que también llegó a Sevilla en busca de esos minutos que le permitieran recuperar su lugar con la selección griega, se ha convertido en titular indiscutible.

Todavía faltan más de dos meses para que se abra el mercado de enero, por lo que las circunstancias pueden sufrir variaciones, pero Nyland tiene claro que esta temporada no quiere ser suplente. A falta de dos partidos para la finalización de la fase de clasificación, Noruega es líder de su grupo con un pleno de seis victorias, con lo que tiene en su mano sellar el pase directo al Mundial de 2026. Esa posibilidad de disputar la cita mundialista seduce al portero sevillista, que querría llegar con minutos de rodaje, una cuestión que ahora se le ha puesto cuesta arriba en el Sevilla.

Una posible salida de Nyland tampoco cambiaría el escenario para Álvaro Fernández, que rechazó varias propuestas en verano ante la incomprensión de los dirigentes, aunque Almeyda siempre ha valorado su buen comportamiento. Eso sí, el canterano Alberto Flores está siendo el tercer portero habitual para completar las listas de convocados.