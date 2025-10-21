Suscríbete a
Nyland mira de reojo a enero... y al Mundial

El noruego no descarta buscar una salida en invierno si se mantiene sin minutos en el Sevilla

El meta noruego del Sevilla Nyland
S. S.

La irrupción de Odysseas Vlachodimos y sus buenas actuaciones tienen su envés en Orjan Nyland. El noruego había sido el portero titular del Sevilla en los últimos tiempos y la llegada del griego lo ha desplazado de las alineaciones en una temporada ... con unas connotaciones especiales, con Noruega, donde es el habitual titular, con muchas opciones de clasificarse para la Copa del Mundo.

