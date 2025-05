Nyland y el final del curso del Sevilla: «Vamos a trabajar para competir por otras cosas»

El Sevilla FC cayó derrotado ante el Real Madrid en el Sánchez-Pizjuán en un duelo que estuvo marcado por las expulsiones de Badé e Isaac Romero. Aun así, los de Joaquín Caparrós se volcaron sobre el terreno de juego para evitar que el cuadro madridista les pasara por encima. Un esfuerzo que puso en valor el guardameta Orjan Nyland.

«Lo hemos dejado todo en el campo. Intentamos sacar algo, aunque era muy difícil. Sobre todo con la primera expulsión, que no es. La pelota iba hacia mí y Mbappé no iba a llegar. Hemos competido bien, tuvimos oportunidades para ponernos por delante, pero con dos menos y contra este equipo es casi imposible competir. Pero estoy muy contento con el grupo, lo dejamos todo en el campo. Quiero felicitarle porque no ha sido fácil hoy con dos menos«, afirmó el noruego tras el partido.

Lo cierto es que la primera parte estuvo igualada entre ambos conjuntos, a pesar de disputarlo con diez jugadores el Sevilla. De hecho los goles de Mbappé y Bellingham no llegaron hasta los últimos minutos del duelo: «Intentamos sacar algo del partido. Estamos contentos con la primera parte, hemos competido bien. Pero en la segunda, con la segunda expulsión, ya era muy complicado. Si no hubiera sido la primera expulsión creo que el partido habría sido muy diferente«.

Por último, el meta quiso dirigirse a su afición, reconociendo que no había sido una buena temporada y prometiendo que las cosas van a mejorar. «En el penúltimo partido en casa nos hicieron ganar. Este era también muy importante, pero era muy difícil por las dos expulsiones. Ahora queda un partido en el que vamos a intentar sacar los tres puntos. Nos vemos el año que viene. Vamos a trabajar mucho para subir en la tabla y competir por otras cosas», concluyó el sevillista.