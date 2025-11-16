Suscríbete a
+Nervión

Nyland se clasifica con Noruega para el Mundial 2026

El guardameta del Sevilla ha sido titular en el triunfo a domicilio ante Italia por 1-4

Gudelj participa en el tramo final del triunfo de Serbia ante Letonia (2-1)

Encuentro Italia-Noruega disputado este domingo
Encuentro Italia-Noruega disputado este domingo efe
Juan Arbide

Juan Arbide

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Noruega estará en el próximo Mundial 2026. La selección dirigida por Stale Solbakken se ha clasificado este domingo después de completar la fase de grupos con un triunfo a domicilio ante Italia por 1-4. Partido en el que el guardameta del ... Sevilla Nyland ha tenido los 90 minutos de juego. Noruega cierra la fase de grupos ganando los ocho encuentros que ha disputado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app