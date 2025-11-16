Nyland se clasifica con Noruega para el Mundial 2026

Noruega estará en el próximo Mundial 2026. La selección dirigida por Stale Solbakken se ha clasificado este domingo después de completar la fase de grupos con un triunfo a domicilio ante Italia por 1-4. Partido en el que el guardameta del ... Sevilla Nyland ha tenido los 90 minutos de juego. Noruega cierra la fase de grupos ganando los ocho encuentros que ha disputado.

Italia se adelantó en el marcador a los once minutos con un gol de Francesco Pio Esposito y en el segundo tiempo (m. 63) llegó el empate de Noruega por mediación de Antonio Nusa.

En el tramo final del encuentro, Haaland hizo un doblete en apenas un par de minutos, los que fueron del 78 al 80 y en el tiempo de prolongación (m. 93), Jorgen Strand Larsen estableció el definitivo 1-4 en el marcador.

En el primero de los encuentros de esta convocatoria de noviembre, Nylan disputó los 90 minutos en el triunfo de Noruega ante Estonia por 4-1 valedero para la fase de clasificación del Mundial.