El número de partidos que tiene que jugar Azpilicueta para renovar con el Sevilla FC

César Azpilicueta llegó al Sevilla FC pisando fuerte, demostrando que no venía a la ciudad hispalense de turismo. Titular indiscutible para Matías Almeyda, el central navarro no se ha perdido ni un minuto de juego desde la jornada 4 de LaLiga. El ' ... 3' sevillista, al igual que Alexis Sánchez, están evidenciando que la experiencia es un grado y que, a pesar de la edad, todavía les queda fútbol en sus botas.

Hace unos días compartimos en ABC y Orgullo de Nervión la intrahistoria de su fichaje, así como las claves que lo llevaron a la capital andaluza y la cláusula de su contrato que permitiría al Sevilla renovarle una temporada más. Entre esos factores que explican por qué acabó firmando por el Sevilla FC tras desestimar ofertas de distintos mercados e incluso la posibilidad de regresar a su tierra con Osasuna, encontramos la opinión de su familia. Para Azpilicueta, la decisión dependía, sobre todo, de que su ellos estuvieran a gusto: su mujer, Adriana, y sus tres hijos –Martina, Carlota y Mateo– debían acompañarle en su nuevo destino; sin esa garantía, no firmaba.

Entonces surgió la opción del Sevilla y todos se ilusionaron. Conservaban un recuerdo imborrable de la ciudad por la Euro 2020 (celebrada en 2021), cuando disputó con la selección española los tres partidos de la fase de grupos contra Suecia, Polonia y Eslovaquia. Aquellos días fueron muy especiales. Grabada en la memoria quedó la imagen viral en el Estadio de la Cartuja tras el 0-5 a Eslovaquia que certificó el pase a octavos: Azpilicueta jugando al fútbol en el césped con sus hijos, y la pequeña Carlota vestida de flamenca, como si fuera un presagio.

Como apunta Canal Sur Radio, Azpilicueta seguirá defendiendo la camiseta del equipo nervionense si juega 25 partidos en el presente curso 2025-26. Actualmente, ya son cinco los encuentros que ha disputado, por lo que restarían veinte más con casi toda la temporada por delante. Salvo una lesión inoportuna, es de esperar que el central navarro pueda cumplir dicha cláusula, dado el rol que le ha dado el técnico argentino.