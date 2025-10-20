Nueva lesión en el Sevilla FC, Batista Mendy no estará ante la Real Sociedad

Malas noticias para el Sevilla FC. Si el pasado sábado se tuvo que retirar lesionado Azpilicueta del duelo ante el Mallorca, este lunes el club ha confirmado que el partido se cobró otra víctima: Batista Mendy.

El centrocampista no ha podido realizar ... el entrenamiento de recuperación programado para este lunes por la tarde y los servicios médicos del club han confirmado que el jugador tiene una lesión en los aductores del muslo izquierdo. Así, Mendy estará entre dos o tres semanas de baja, al igual que su compañero navarro.

De esta forma, Matías Almeyda no podrá contar con ninguno de los dos jugadores para el duelo ante la Real Sociedad del próximo viernes. No obstante, se espera que tanto Nianzou como Alfon se enganchen al trabajo grupal este mismo martes y puedan viajar con sus compañeros.

